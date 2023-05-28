Оккупанты хотели захватить опорные пункты ВСУ в Марьинке, но с потерями отступили

Российские захватчики накануне предприняли неоднократные попытки захватить взводные опорные пункты украинских воинов на Авдеевском и Марьинском направлении, многочисленные и ожесточенные атаки вражеских штурмовых групп фиксировались прежде всего в Марьинке.

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Украинские воины отразили все штурмы, не отдали врагу ни одного метра, а также проредили подразделения ВС РФ, убив или ранив более 120 захватчиков. Об этом сообщил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

Наступательные группы российских захватчиков на Марьинском и Авдеевском направлениях совершили 14 атак на опорные пункты украинских воинов. Особенно интенсивными были столкновения с врагом в Марьинке.

Впрочем, все атаки оказались безрезультатными: украинские воины отразили вражеские штурмы.

"Потерь наших позиций нет. Наши защитники надежно удерживают рубежи и отразили 14 атак врага", – подчеркнул Шершень.

На Таврическом направлении безуспешные штурмовые действия вылились для неприятеля в потери. Убитыми и ранеными оккупационная армия потеряла 124 захватчика. Восемь единиц вражеской техники уничтожены или серьезно повреждены. Также у врага стало меньше на три склада боеприпасов.

На Запорожском направлении захватчики ведут активную оборону, в частности, в районах Новопавловки и Орехова.

"В ожидании наступательных действий со стороны ВСУ основные усилия враг направляет на поддержку подразделений в постоянной боевой готовности, продолжает фортификационное оборудование рубежей и позиций, устанавливает минно-взрывные заграждения", – подытожил Шершень.

Напомним, накануне в Восточной группировке войск заявили, что ВСУ продвинулись на 350-400 м во время контратак в районе Бахмута.

Кроме того, удалось ликвидировать 54 оккупантов, 84 получили ранения. Уничтожены РСЗО "Град", три пушки, 3 БПЛА, самоходный миномет 2С4 "Тюльпан", а также два полевых склада с боеприпасами.

Сейчас, отмечают в ВСУ, наблюдается снижение активности врага на Бахмутском направлении. Оно может быть связано как с определенными ротационными процессами вражеских подразделений, так и с большими потерями, понесенными захватчиками в течение многомесячного штурма Бахмута.

Также сообщалось, что накануне, 27 мая, ВСУ ликвидировали еще 400 оккупантов и уничтожили 11 артсистем врага. Всего с начала войны защитники "демилитаризовали" уже 206 600 российских захватчиков.