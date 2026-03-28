Оккупанты хотят сделать порт Мариуполя ключевым логистическим центром: что известно
В оккупированном Мариуполе россияне хотят превратить морской пор в ключевой логистический центр на временно оккупированных украинских территориях. Захватчики уже запланировали стратегию развития Мариупольского порта до 2040 года.
Согласно планам агрессора, грузоподъемность судов должна составить 25 тысяч тонн, тогда как в настоящее время она составляет от 3 до 10 тысяч тонн. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.
Что известно на сегодня
Руководитель "Росморречфлота" Андрей Тарасенко заявил, что порт Мариуполя является самым глубоководным в Азовском бассейне. По его словам, этот транспортный узел имеет "уникальный потенциал".
Представители мариупольской мэрии заявили, что оккупанты стремятся использовать порт для выхода через Волго-Донский канал к Каспийскому морю, а через Черное и Средиземное моря – к Атлантическому и Индийскому океанам.
Также в горсовете рассказали, что с начала оккупации Мариуполя россияне активно работают над восстановлением порта для массового вывоза награбленного зерна с временно оккупированных украинских территорий, а также металлолома из мариупольских заводов "Азовсталь" и имени Ильича.
С начала 2025 года из порта было вывезено более 45 тысяч тонн зерна. Кроме того, порт используется в качестве логистического пункта для обеспечения российских военных сил.
Напомним, в Мариуполе студентам предлагают подписывать контракты на службу в российской армии. В один из университетов прибыл представитель оккупационного военкомата, который призвал молодежь служить "на благо родины".
Как сообщал OBOZ.UA, во временно оккупированном городе также планируют сравнять с землей около 10 тысяч частных домов. Снос планируется из-за значительных разрушений, вызванных боевыми действиями. Наибольшее количество зданий противник хочет разрушить в Левобережном и Центральном районах города. Приморский и Кальмиусский – последние в очереди.
