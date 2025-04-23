Оккупанты хотят выйти на админграницу Донетчины и Днепропетровщины до 9 мая – ОСГВ "Хортица"

Российские войска пытаются достичь административной границы Донецкой и Днепропетровской областей до 9 мая. Несмотря на активные наступательные действия, украинские Силы обороны удерживают позиции и наносят противнику значительные потери.

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Об этом сообщило командование Объединенной стратегической группировки войск "Хортица". Интенсивные бои продолжаются на Покровском направлении, где враг атакует сразу в нескольких населенных пунктах.

Российская армия продолжает наступательные действия на Покровском направлении, а именно в районах Елизаветовки, Миролюбовки, Котлино, Удачного, Троицкого, Алексеевки, Лысовки, Новосергеевки, Новоалександровки и Андреевки. В результате боевых столкновений Силы обороны Украины уничтожили один легковой автомобиль, два квадроцикла и пять мотоциклов, отразив все атаки врага.

"Противник не оставляет попыток выйти на административную границу Донецкой и Днепропетровской областей до 9 мая", – подчеркнули в ОСГВ "Хортица".

За прошедшие сутки на Харьковском направлении оккупанты штурмовали Волчанск и Липцы, но безуспешно. Подобная ситуация сложилась и на Купянском направлении, где враг пытался продвинуться у Новой Кругляковки и Загрызово, чтобы улучшить тактическое положение.

В районе Лимана оккупанты совершали атаки у населенных пунктов Грековка, Новосергеевка, Ольговка и Новомихайловка, которые отразили Силы обороны. На Северском направлении армия РФ атаковала в районе Григоровки и Верхнекаменского. Удачи враг не имел.

В районах Краматорска и Торецка российские войска тоже активизировались, но наши подразделения успешно отразили все атаки в направлениях Ступочек, Майского, Белой Горы, Часова Яра, Дылеевки, Дачного, Петровки, Крымского и Торецка. Потери украинских позиций не допустили.

На Новопавловском направлении враг попытался прорвать украинскую оборону в районе Константинополя и Богатыря, но украинские защитники отразили все штурмовые действия противника.

"Подразделения Сил обороны продолжают сдерживать давление, уничтожая живую силу и технику противника", – говорится в сообщении.

Оперативное командование призывает граждан не публиковать никакой информации о перемещении или расположении украинских войск. Распространение подобных сведений карается в соответствии с действующим законодательством.

Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчики, пользуясь "перемирием", перебросили из оккупированного Крыма на Запорожское направление военную технику и живую силу. В результате наши защитники ожидают усиления вражеских штурмов по всей линии фронта на юге.

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