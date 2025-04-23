Воспользовались перемирием: оккупанты перебросили из Крыма на Запорожское направление технику и живую силу, – Волошин
Российские захватчики, пользуясь "перемирием" , перебросили с оккупированного Крыма на Запорожское направление военную технику и живую силу. В результате, наши защитники ожидают усиления вражеских штурмов по всей линии фронта на юге.
Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, передает "Укринформ". Он рассказал, что на Гуляйпольском, Новопавловском и Ореховском направлениях противник совершает активные штурмовые действия в направлении Привольного и Свободного поля.
Только за прошедшие сутки там произошло 17 штурмов. Также враг активизировался и на Ореховском направлении.
"Он (враг – Ред.) совершает штурмовые действия в направлении Малых Щербаков, Степного, Лепкового. Поэтому действительно, пользуясь так называемым Пасхальным перемирием, прекращением огня, враг провел перегруппировку сил и средств, подтянул на передовые позиции личный состав штурмовых отрядов, их вооружение, боевую технику и продолжает ведение штурмовых действий малыми группами пехоты", – подчеркнул Волошин.
Он отметил, что россияне активны во всех южных направлениях.
"По данным нашей разведки враг собирает, осуществляет перегруппировку и перебрасывание определенного количества сил и средств и из Крыма, и из России, для того, чтобы продолжать штурмовые действия. Мы фиксируем, что увеличилось количество вооружения, военной техники и штурмовых групп на всех южных направлениях, и, в частности, на Запорожском направлении – это Гуляйпольский, Новопавловский и Ореховский, а также фиксируем увеличение количества этих штурмовых групп на Приднепровском направлении в районе Олешек", – сообщил представитель Сил обороны Юга.
Учитывая текущую ситуацию, существует вероятность активизации штурмовых действий противника как на Запорожском, так и Херсонском направлениях. Это указывает на то, что россияне проводят накопление личного состава и техники, осуществляют логистическое обеспечение и непрерывно ведут разведку.
В то же время Волошин отметил, что имеющихся сил и средств противника пока недостаточно для проведения масштабного наступления. Однако их вполне хватает для совершения штурмовых действий небольшими пехотными группами при поддержке боевой техники. В частности, немаловажную роль играют легкомоторные средства в обеспечении штурмовых групп противника на данном этапе.
"По данным нашей разведки особое место занимают такие легкомоторные средства, как мотоциклы, баги, квадроциклы, которые враг активно начал в последнее время применять в ведении штурмовых действий. Этими средствами можно быстро перемещаться по полю, они обладают высокой маневренностью, и их довольно трудно поражать или уничтожать, и огневыми средствами, и дронами, FPV-дронами", – объяснил спикер.
Он добавил, что каждые сутки ВСУ уничтожают два десятка мотоциклов, по 5-7 баги и квадроциклов россиян.
Напомним, враг, после "перемирия", возобновил атаки по всей линии фронта. Активнее всего оккупанты давят на Покровском, Новопавловском и Курском направлениях.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее диктатор Владимир Путин объявил так называемое пасхальное перемирие внезапно и в одностороннем порядке. Такое решение главаря Кремля лишь подтверждает цинизм Москвы и доказывает нежелание агрессора содействовать установлению справедливого и продолжительного мира.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!