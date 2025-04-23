Воспользовались перемирием: оккупанты перебросили из Крыма на Запорожское направление технику и живую силу, – Волошин

Российские захватчики, пользуясь "перемирием" , перебросили с оккупированного Крыма на Запорожское направление военную технику и живую силу. В результате, наши защитники ожидают усиления вражеских штурмов по всей линии фронта на юге.

Видео дня

Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, передает "Укринформ". Он рассказал, что на Гуляйпольском, Новопавловском и Ореховском направлениях противник совершает активные штурмовые действия в направлении Привольного и Свободного поля.

Только за прошедшие сутки там произошло 17 штурмов. Также враг активизировался и на Ореховском направлении.

"Он (враг – Ред.) совершает штурмовые действия в направлении Малых Щербаков, Степного, Лепкового. Поэтому действительно, пользуясь так называемым Пасхальным перемирием, прекращением огня, враг провел перегруппировку сил и средств, подтянул на передовые позиции личный состав штурмовых отрядов, их вооружение, боевую технику и продолжает ведение штурмовых действий малыми группами пехоты", – подчеркнул Волошин.

Он отметил, что россияне активны во всех южных направлениях.

"По данным нашей разведки враг собирает, осуществляет перегруппировку и перебрасывание определенного количества сил и средств и из Крыма, и из России, для того, чтобы продолжать штурмовые действия. Мы фиксируем, что увеличилось количество вооружения, военной техники и штурмовых групп на всех южных направлениях, и, в частности, на Запорожском направлении – это Гуляйпольский, Новопавловский и Ореховский, а также фиксируем увеличение количества этих штурмовых групп на Приднепровском направлении в районе Олешек", – сообщил представитель Сил обороны Юга.

Учитывая текущую ситуацию, существует вероятность активизации штурмовых действий противника как на Запорожском, так и Херсонском направлениях. Это указывает на то, что россияне проводят накопление личного состава и техники, осуществляют логистическое обеспечение и непрерывно ведут разведку.

В то же время Волошин отметил, что имеющихся сил и средств противника пока недостаточно для проведения масштабного наступления. Однако их вполне хватает для совершения штурмовых действий небольшими пехотными группами при поддержке боевой техники. В частности, немаловажную роль играют легкомоторные средства в обеспечении штурмовых групп противника на данном этапе.

"По данным нашей разведки особое место занимают такие легкомоторные средства, как мотоциклы, баги, квадроциклы, которые враг активно начал в последнее время применять в ведении штурмовых действий. Этими средствами можно быстро перемещаться по полю, они обладают высокой маневренностью, и их довольно трудно поражать или уничтожать, и огневыми средствами, и дронами, FPV-дронами", – объяснил спикер.

Он добавил, что каждые сутки ВСУ уничтожают два десятка мотоциклов, по 5-7 баги и квадроциклов россиян.

Напомним, враг, после "перемирия", возобновил атаки по всей линии фронта. Активнее всего оккупанты давят на Покровском, Новопавловском и Курском направлениях.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее диктатор Владимир Путин объявил так называемое пасхальное перемирие внезапно и в одностороннем порядке. Такое решение главаря Кремля лишь подтверждает цинизм Москвы и доказывает нежелание агрессора содействовать установлению справедливого и продолжительного мира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!