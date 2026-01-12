Оккупанты хотят захватить Липцы, а потом идти на Харьков: военный раскрыл план врага. Карта

Военные российской оккупационной армии планируют захватить населенный пункт Липцы (Харьковская область), а затем двигаться в сторону Харькова. Ситуация в этом районе остается сложной и напряженной.

О планах врага в эфире "Киев24" рассказал заместитель командира роты батальона оперативного назначения 13-й бригады НГУ "Хартия" с псевдонимом "Порох". По его словам, сейчас эта цель россиян является ключевой.

"В нашей зоне ответственности ситуация сложная, враг не оставляет попыток захватить наши позиции, продвинуться в населенный пункт Липцы с последующей целью захватить Харьков. Эта цель у него до сих пор является приоритетной", – говорится в сообщении.

Погодные условия создают проблемы для обеих сторон

Военный добавил, что передвижения противника стали менее активными. Несмотря на то, что были отдельные попытки штурма наших позиций, все атаки были отражены, а враг понес значительные потери.

Вместе с тем "Порох" отметил, что погодные условия пока не являются благоприятными ни для одной из сторон, ведь передвижение как врага, так и наших сил сейчас хорошо заметно.

"У нас за минувшие сутки выпало около 16 см снега... и это не играет никому на руку. Наши средства разведки становятся менее эффективными, и мы стараемся уменьшить передвижения, потому что становимся более заметными и мы, и враг", – пояснил он.

Напомним, на Харьковщине оккупанты пытались использовать газотранспортный трубопровод "Союз" для скрытого передвижения и накопления сил. Противник действовал к северу от Новоплатоновки в направлении Новой Кругляковки и Загрызово, привлекая к операции около 50 военнослужащих. Попытку штурма сорвали подразделения 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады ДШВ ВСУ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что захватчики усиливают давление в Купянском районе с целью дальнейшего продвижения в направлении города. Однако все их попытки проникнуть непосредственно в город завершаются провалом, и по состоянию на данный момент именно украинские Силы Обороны полностью контролируют ситуацию.

