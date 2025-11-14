Оккупанты используют местное население как живой щит в Донецкой области: появились подробности

Российские захватчики продолжают терроризировать местных жителей на временно оккупированной территории Донецкой области. В частности, военные РФ используют мирное население как живой щит.

Об этом сообщили в Telegram-канале партизанского движения "Атеш". Также оккупанты запугивают людей, заставляя покинуть свои дома и используют их для размещения личного состава.

Что известно

О преступной деятельности врага в н.п. Вольное Волновахского района, рассказал агент "Атеш" из состава 125-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ. Он подчеркнул, что в этом районе наблюдается интенсивное сосредоточение военных и складов.

Со своей стороны российское командование принудительно выселяет и запугивает местных жителей, заставляя их покидать свои дома. В пустые дома и объекты гражданской инфраструктуры сразу заселяют оккупантов и размещают временные склады и укрытия.

"Российское командование не только мародерствует, но и использует гражданских как живой щит, прикрывая военные объекты населением", – говорится в сообщении.

В партизанском движении отметили, что их агенты продолжают следить за каждым передвижением российских оккупационных войск.

Напомним, подобная ситуация сложилась и в Скадовске Херсонской области, где оккупанты терроризируют местных жителей, отбирая у людей автомобили и угрожая оружием. Город живет в страхе, население прячет ключи и документы.

