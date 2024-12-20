Оккупанты используют наркотики на фронте, иногда это похоже на 'зомби-апокалипсис', – военный

Российские оккупанты используют на фронте сильные наркотики. Их бросают на штурмы с тяжелыми ранениями, они погибают десятками и сотнями, и их наступление местами напоминает зомби-апокалипсис. Из-за ужасного отношения к личному составу армия страны-агрессора РФ несет ужасные потери.

Видео дня

Об этом рассказал командир экзипажа БПЛА "Кара небесная" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Андрей Отченаш в эфире телемарафона. В настоящее время его подразделение защищает Украину на Лимано-Бахмутском направлении.

В частности, защитник прокомментировал высокий уровень потерь агрессора, о котором свидетельствуют оперативные сводки Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Оккупанты на самом деле умирают. Они используют наркотики, причем очень клевые наркотики. Это минус для нас. Мы видим, что военнослужащие РФ с абсолютно ужасными ранениями, с небоеспособными подразделениями все равно продолжают штурмовые действия. Каждый день происходит по несколько штурмов", – рассказал военный.

Он добавил, что в течение десяти дней был на задании на участке фронта, где "буквально 24 на 7 происходят штурмовые действия либо на наши направления, либо на направления побратимов-подразделений".

"И они просто не останавливаются. Они уходят, умирают. И если один военнослужащий РФ заходит на позицию, которая ему нужна, он пытается там накопиться. И так они готовы убить своих 40 солдат, чтобы накопилось 4-5 военнослужащих РФ на какой-то определенной точке. И оттуда они снова пытаются штурмовать. Это настолько страшные потери, мне даже сложно представить, что может быть мотивацией для их военных", – сказал Андрей Отченаш.

По его словам, российские захватчики идут на штурмы с тяжелыми ранениями, которые не останавливают их на пути.

"У нас были ситуации, когда оккупанту посекло ноги – он идет, а за ним течет кровь – он все равно не останавливается, а продолжает свое движение. Для меня это иногда выглядит как зомби-апокалипсис. Они умирают пачками – десятками, сотнями в день, и это настолько нерационально. Это настолько пугает, иногда ощущение, что российских солдат изготавливают какие-то бролейрные. Потому что это нелогично. Относиться к жизни солдат, как относятся российские офицеры – это нонсенс", – сказал военный.

Он также отметил, что украинские защитники в бригаде в "Рубеже" пытаются защищать жизнь каждого военнослужащего:

"Даже когда мы заводим на позиции наших военнослужащих, мы всегда их заводим под воздушную разведку, с определенными покрытиями, стараясь максимально безопасно завести их на позиции. Здесь (у россиян. – Ред.) мы видим, что они просто идут, умирают, закрепились где-то, передали: "Мы здесь. – Ну ладно, сидите. – Мы ранены. – Хорошо, все равно сидите". То есть ужасные потери из-за ужасного отношения к личному составу".

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки армия РФ понесла на фронте в Украине рекордные потери. Около 2200 военнослужащих РФ были ликвидированы или ранены Силами обороны. Кроме того, уничтожены 275 единиц военной техники и вооружения врага.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!