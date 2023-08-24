Оккупанты испугались возвращения командира 'Рэдиса' и запустили фейк о повторном его плене

Из-за провалов на фронте пропагандисты страны-агрессора России распространили в сети "новость" о том, что оккупанты якобы взяли в плен командира бригады "Азов" Дениса Прокопенко ("Рэдис"). Эта информация является фейком.

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Как сообщили в Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности в четверг, 24 августа, первым фейковое сообщение распространил в сети пропагандист Семен Пегов, а его подхватили СМИ страны-агрессора и российские каналы в Telegram.

Преступник заявил, что легендарного "Рэдиса", который вернулся на фронт из Турции после экстракции из российского плена, снова "взяли в плен" в районе поселка Малая Таволжанка. Однако такого населенного пункта даже не существует в Украине.

Как отмечается, единственный созвучный населенный пункт – это село Таволжанка в Дворичанской громаде Купянского района Харьковщины.

В сообщении указано, что информация пропагандиста – фейк. Еще сутки назад, в День Государственного флага Украины пресс-служба "Азова" публиковала фото "Рэдиса".

Более того, в Telegram-канале путиниста Пегова, на который ссылаются пользователи и прокремлевские СМИ, отсутствует информация о взятии в плен командира "Азова".

Напомним, что после возвращения из Турции Прокопенко сразу встретился с личным составом своего подразделения. Воин продолжает проходить реабилитацию из-за проблем со здоровьем после российского плена, но одновременно ведет боевую подготовку солдат.

Командующий Нацгвардией Пивненко указал, что для легендарных командиров, оборонявших "Азовсталь", нет никаких запретов для возвращения на фронт. Это элита Сил обороны, поэтому их участие в боевых действиях важно не только для результативности в сражениях, но и в качестве психологической мотивации в рядах ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале августа "Рэдис" лично принял участие в тактических учениях бойцов впервые после возвращения из плена и заточения в Турции. Основная цель такой подготовки – отработка практических вопросов планирования и организации боя в наступлении и обороне.

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