Оккупанты из артиллерии ударили по ферме на Херсонщине: погибли два человека. Фото

Утром, 27 августа, российские захватчики нанесли удар по фермерскому хозяйству на Херсонщине. В результате вражеской атаки погибли двое мирных жителей.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре. По факту совершения военного преступления правоохранители начали досудебное расследование.

По информации следствия, в среду, 27 августа, около 9:00 утра оккупанты из артиллерии обстреляли аграрное предприятие в поселке Нововоронцовка.

Смертельные травмы получили двое рабочих фермы – 45-летний мужчина и женщина 40 лет.

"Под процессуальным руководством Бериславской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, которое привело к гибели людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – указано в сообщении.

Прокуроры и следователи полиции принимают необходимые меры для документирования военных преступлений, которые совершили военнослужащие российской армии.

Напомним, 26 августа, российская армия ударила по многоэтажке в центре Херсона. В результате атаки в доме повреждено несколько квартир, ранения получили две женщины.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 27 августа российские войска атаковали Полтавскую область. В результате атаки пострадало энергетическое предприятие в Полтавском районе. К счастью, обошлось без пострадавших.

