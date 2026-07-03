Оккупанты изменили тактику наступления в Украине: военный объяснил причины. Карта

Российская армия изменила тактику наступления из-за больших потерь в технике и личном составе. Теперь оккупанты пытаются проникать небольшими группами между украинскими позициями.

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Об этом рассказал командир 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск Евгений Ласийчук в комментарии украинским СМИ. По его словам, ранее враг пытался наступать крупными группами при поддержке бронетехники, но ВСУ стали активно противодействовать таким действиям.

Новая тактика ВС РФ

Сейчас россияне действуют небольшими группами по три человека максимум. Они пытаются незаметно пройти между украинскими боевыми порядками, используя местность и погодные условия.

"Например, на боевой машине пехоты могло передвигаться 20–30 военнослужащих противника, чтобы как можно ближе подобраться к нашим позициям. Сейчас это уже невозможно, так как для нас это слишком легкая цель. И именно поэтому враг перешел к применению тактики инфильтрации небольшими группами – по 2–3 человека", – объясняет Ласийчук.

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Он добавляет, что ВС РФ пытаются проникать, пользуясь знанием местности и погодных условий, проникать в глубь между боевыми порядками и закрепляться. Однако, несмотря на это, российская армия по-прежнему несет большие потери.

Напомним, несмотря на позитивные новости с фронта, Украина по-прежнему сталкивается с рядом критических технологических проблем, которые существенно влияют на ход боевых действий. В настоящее время существует несколько ключевых направлений, где ВСУ нуждаются в срочных решениях.

Также OBOZ.UA сообщал, что ранее министр обороны Украины Михаил Федоров подчеркнул, что Украина продолжает работу над созданием собственного баллистического оружия, которое в будущем может стать одним из ключевых факторов сдерживания России. В Министерстве обороны убеждены, что появление украинских баллистических ракет будет иметь не только военное, но и геополитическое значение для государства.

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