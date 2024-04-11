Оккупанты изменяют расположение складов боекомплектов в Джанкое – 'Атеш'

Во временно оккупированном Джанкое на полуострове Крым страна-агрессор изменяет расположение своих складов боеприпасов. Отмечается, что военные РФ панически боятся ударов ВСУ.

Об этом сообщают агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш". Они следили за колонной, двигавшейся по Московскому шоссе, в сторону аэропорта.

Партизаны отмечают, что им удалось выяснить, что рашисты настолько боятся ударов, что в панике пытаются вывезти боеприпасы и технику с аэродрома.

"Но большинство новых составов мы идентифицируем, поэтому ничего не спасти. Все детали, как всегда, передаем в нужные руки. Сейчас уже поздно искать", – сообщили в "Атеше".

Напомним, члены крымского движения "Атеш" продолжают борьбу на оккупированном полуострове. Представители организации призывают жителей Крыма связываться с их координаторами и присоединяться к ним.

Как сообщал OBOZ.UA, активисты движения "Атеш" зафиксировали на территории временно оккупированного Крыма прибытие военной техники на железнодорожную станцию Остряково. Ее разместили на территории воинской части, окруженной гражданской застройкой.

Также Россия опрокинула во временно оккупированный Крым новые оперативные группы ФСБ. Увеличение численности вражеских спецслужб также зафиксировано в Джанкое.

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