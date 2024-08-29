Оккупанты контролируют около 40% Часова Яра: в 24-й ОМБр рассказали о ситуации. Карта

Российская оккупационная армия сейчас контролирует около 40% города Часов Яр на Донетчине. В случае захвата всего населенного пункта, враг может получить тактическое преимущество на высоте, расположенной над Константиновкой, Дружковкой, Краматорском и логистическим путем между ними.

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Об этом в эфире "Мы - Украина" рассказал представитель пресс-службы 24 ОМБр им. Короля Даниила Андрей Полухин. Он добавил, что Часов Яр сейчас полностью разбит, враг отнюдь не относится к нему как к собственной территории, о чем постоянно заявляет.

"Враг оставляет один по себе след, как при оккупации Авдеевки и Бахмута. Это просто руины. Враг не считает эти территории своими, он просто разрушает все, что есть у него на пути", – подчеркнул военный.

Напомним, ранее военные из 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила показали, как выглядит Часов Яр, который захватчики ежедневно обстреливают со всего имеющегося вооружения: артиллерии, минометов, авиации и дронов.

"Наши бойцы массово уничтожают вражескую пехоту и технику, не пуская оккупантов на линии канала Северский Донец – Донбасс. Битва продолжается", – добавили в бригаде.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ISW сообщили, что Россия передислоцировала свои подразделения по направлению Часова Яра в Донецкой области в Курскую область. Речь идет, в частности, об элементах российской 11-й воздушно-десантной (НДС) бригады и 30-го мотострелкового полка.

– Бойцы из 18-й бригады Национальной гвардии Украины сняли кадры, на которых видно, что Часов Яр превратился в город-призрак и стал похож на Бахмут, расположенный неподалеку. "Каждое здание в "Часике", как говорят на него наши военные – доказательство бесчеловечной сущности врага", – говорится в подписи к видео.

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