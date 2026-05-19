Оккупанты маскируют военный транспорт в Мариуполе под гражданский: появились подробности. Фото и видео

Во временно оккупированном Мариуполе российские войска начали активнее маскировать военную технику под гражданскую, чтобы усложнить ее обнаружение. Речь идет как об изменении внешнего вида транспорта, так и об использовании гражданских тягачей для перевозки вооружения.

Видео дня

Такие действия связывают с усилением контроля Сил обороны Украины над сухопутным коридором в Крым. Об этом сообщает руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Маскировка техники и перемещение ПВО

По имеющейся информации, только за последние сутки зафиксировано перемещение средств противовоздушной обороны с использованием гражданских грузовых тягачей. Это позволяет оккупантам усложнять идентификацию военных колонн во время движения.

Также российские силы активно меняют внешний вид техники. В частности, происходит массовая замена тентов на военных грузовиках – вместо стандартных зеленых или оливковых используют синие, которые больше похожи на гражданские.

Изменение вида техники происходит, в частности, на транзитно-логистической базе в Левобережном районе Мариуполя. Речь идет о территории вблизи улицы Таганрогской, где частично осуществляют переоборудование грузовиков. Это свидетельствует о системном характере таких действий, а не единичных случаях маскировки.

Эксперты связывают такие шаги с эффективной работой украинских Сил обороны, которые контролируют логистические маршруты оккупантов, в частности сухопутный коридор в Крым.

В таких условиях российские войска вынуждены прибегать к дополнительным мерам маскировки, чтобы снизить риск поражения техники.

Несмотря на более активное использование маскировки, эта тактика уже хорошо известна украинской стороне. Системная фиксация таких способов позволяет выявлять даже замаскированные цели.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 корпус Национальной гвардии Украины "Азов" уже добрался до временно оккупированного Мариуполя. За более чем 100 км от линии фронта украинские воины проводят разведку и создают проблемы для логистики оккупантов с помощью дронов. Чувствовать себя в безопасности захватчики в районе Мариуполя больше не могут.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!