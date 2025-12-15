Оккупанты могут активизироваться на Ореховском направлении: Волошин раскрыл замысел врага. Карта
Российские войска могут в ближайшее время активизировать штурмовые действия на Ореховском направлении, стремясь приблизиться к городу Орехов. Уменьшение количества боевых столкновений в этом районе не свидетельствует о снижении активности противника.
Наоборот, это является признаком перегруппировки и подготовки к новым атакам. Об этом сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.
Он пояснил, что временное уменьшение интенсивности боев на Ореховском направлении связано именно с перегруппировкой сил противника.
На прошлой неделе российские войска активно проводили штурмовые действия в направлениях Степногорска, Плавней, Приморского и Степного, пытаясь продвинуться вперед.
По данным украинской разведки, противник также перебрасывает войска и средства на передовые позиции непосредственно вблизи Орехова, в частности у Щербаков, Малых Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки и Малой Токмачки.
"Просматривается тенденция, что противник может активизироваться у Орехова, пытаясь подойти как можно ближе к этому городу", – сказал Волошин.
Напомним, на юге Украины продолжаются интенсивные боевые действия – российская армия активизировала штурмы в направлении Гуляйполя и Степногорска. Противник пытается зайти в населенные пункты малыми группами и закрепиться в городской застройке. Силы обороны Украины блокируют эти действия и уничтожают врага еще на подступах.
Ранее OBOZ.UA сообщал, в Гуляйпольском направлении российские оккупанты попытались проникнуть в тыл украинских войск, скрываясь под гражданской одеждой. Они рассчитывали использовать сложную погоду, чтобы обойти позиции, однако были замечены украинскими пограничниками.
