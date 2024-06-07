Оккупанты на Бахмутском направлении активно используют управляемые снаряды: военный рассказал о ситуации

На Бахмутском направлении боестолкновения украинских воинов и российских захватчиков происходят каждый день. Враг несет значительные потери, однако непрерывно пытается проводить ротации и пополнять запасы техники, вооружений и боеприпасов.

Захватчики также активно проводят разведку и все чаще применяют управляемые снаряды. О ситуации сообщил начальник разведки артиллерии 4 бригады "Рубеж" Владимир Назаренко в эфире телеканала "Мы Украина".

По словам Назаренко, ситуация в Бахмутском направлении остается напряженной.

"Ежедневный контакт – он 24/7. Это и стрелковый контакт, и передвижение, и активность врага, и логистика врага, и ротационные действия... Поймите правильно: наши пилоты и БпЛА, и FPV-дронов. и минометчики, и гранатометчики, и артиллеристы ежедневно поражают врагов... Статистика по поводу потерь врага, которую мы видим ежедневно, она правдивая. Это статистика, отражающая ото всех бригад, от всех подразделений подтвержденные данные по уничтожению врагов. И каждый день, в частности, наша бригада на своем участке, зоне ответственности, где мы выполняем задачи, уничтожает врагов. Это видно. Это потери подтверждены", – отметил разведчик.

Учитывая потери, враг пытается воспользоваться малейшей возможностью для их пополнения.

"Ситуация сложная. Ведь несмотря на большие потери... Такое впечатление, что у врага бесконечное количество в ресурсах. резервах, которыми они пополняют свои потери. Вместо каждого уничтоженного орка они каждую ночь или когда плохая видимость пробуют проводить ротацию, пробуют пополнять как на нулевой линии, так и в артиллерии, боеприпасах, бронетехнике", – рассказал Назаренко.

Начальник разведки артиллерии бригады "Рубеж" добавил: в ясную погоду украинским воинам тяжелее всего. Ведь врагу проще проводить аэроразведку и направлять на позиции украинских воинов свои управляемые снаряды. Их оккупанты применяют все чаще.

"Погода достаточно ясная. Это приносит определенное осложнение, ведь у врага достаточно активно проводится разведка их "Орланами", Zala", "Суперкамами". И все чаще враг пытается использовать управляемые снаряды типа "Краснополь" и их модификации. Это снаряды, которые определенным образом представляют из себя аналог западных "Эскалибуров", единственное что принцип работы построен на том, что лазерным целеуказанием подсвечиваются и снаряд ориентируется по лазерному лучу. Крылья врага их наводят, это определенная опасность", – подчеркнул он.

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин проговорился про 5000 ликвидированных оккупантов ежемесячно. В общей сложности, по его словам, за месяц потери в живой силе составляют около 20 тыс.

Это приблизительно ровно или чуть меньше количества новых военнослужащих, которые страна-агрессор может генерировать за месяц. Следовательно, несмотря на способность врага быстро восполнять потери, ему вряд ли удастся набрать солдат, которые смогут проводить масштабные наступления в 2024 году, если ВСУ будут иметь все необходимое, чтобы им противостоять.