Оккупанты на Добропольском направлении пытались штурмовать позиции пограничников и поплатились. Видео

Российские военные попытались атаковать позиции украинских пограничников и нацгвардейцев на Добропольском направлении Запорожской области. Черниговский пограничный отряд отразил штурм оккупантов благодаря дронам.

Об этом в среду, 17 декабря, сообщили в пресс-службе ГПСУ. Для атаки россияне использовали квадроциклы.

Как отмечают пограничники, в атаке участвовал штурмовой отряд из 20 вражеских военных, которые использовали девять квадроциклов.

По данным Госпогранслужбы, бойцы Черниговского пограничного отряда совместно с силовиками Национальной гвардии оперативно организовали оборону и успешно отбили нападение.

Ситуация в Запорожской области – что известно

Напомним, ранее стало известно, что информация о якобы захвате российскими войсками Новоданиловки в Запорожской области не соответствует действительности. Силы обороны юга Украины опровергли эти заявления и подтвердили, что населенный пункт находится под контролем украинских защитников.

Также днем 17 декабря российские войска атаковали Запорожье. В городе прогремели взрывы: атакованы объект инфраструктуры, учебное заведение, известно также о попадании в две многоэтажки.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 декабря Россия осуществила по городу авиаудар. Один из прилетов произошел возле продуктового супермаркета АТБ, ранения получили десять человек, среди них – ребенок и сотрудники ГСЧС и патрульной полиции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!