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Оккупанты на Харьковщине пытаются закрепиться и осуществляют перегруппировку: в Генштабе оценили ситуацию и назвали потери врага

Лилия Рагуцкая
War
5 минут
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Оккупанты на Харьковщине пытаются закрепиться и осуществляют перегруппировку: в Генштабе оценили ситуацию и назвали потери врага

С начала суток 15 мая российские оккупанты на востоке нашего государства совершили 23 атаки на позиции украинских войск. Из них 19 по состоянию на 11:30 продолжались, при этом враг несет значительные потери.

В то же время, на Харьковском направлении активных действий захватчики не проводили: они пытаются закрепиться на занятых позициях и перегруппировываются. Подробности сообщили в дневной оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В Генштабе рассказали, что в приграничье Черниговской и Сумской областей ситуация остается неизменной, каких-либо изменений в положении войск не фиксировалось.

Оккупанты на Харьковщине пытаются закрепиться и осуществляют перегруппировку: в Генштабе оценили ситуацию и назвали потери врага

На востоке враг продолжает атаковать.

"На востоке Украины, на Харьковском, Купянском, Лиманском, Северском, Торецком, Покровском, Кураховском и Времевском направлениях, с начала суток противник провел 23 атаки на позиции наших войск, из них 19 еще продолжается", – отметили в Генштабе по ситуации по состоянию на 11.30.

Так, на Харьковском направлении противник активных действий с начала суток не проводил, пытается закрепиться на достигнутом рубеже и осуществляет перегруппировку. Украинские подразделения с помощью средств разведки обнаруживают отдельные вражеские группы и места, где оккупанты разворачивают свою артиллерию. По ним сразу же осуществляется огневое поражение: так защитники стараются не дать россиянам накопить силы и средства в северной части Волчанска.

Кроме того, наши подразделения продолжают проведение прочесывания городской застройки, под огневым контролем украинской артиллерии и беспилотных систем места сосредоточения живой силы и техники российских оккупантов и возможные места оборудования вражеских позиций.

Оккупанты на Харьковщине пытаются закрепиться и осуществляют перегруппировку: в Генштабе оценили ситуацию и назвали потери врага

"В общей сложности с начала наступательных действий врага на Харьковском направлении 10.05.2024 потери в живой силе российских оккупантов составляют 615 убитыми и ранеными, уничтожено или повреждено 98 единиц вооружения и военной техники", – очертили в Генштабе цену, которую заплатили оккупанты за сутки наступления в Харьковской области.

На Купянском направлении подразделения наших войск отразили одну атаку противника, продолжают вести 8 боевых столкновений на направлениях Лиман Первый – Синьковка, Куземовка – Стельмаховка, Крахмальное – Берестово, Котляровка – Песчаное, Кармазиновка – Новоегоровка. Потери наших позиций не допущены.

Оккупанты на Харьковщине пытаются закрепиться и осуществляют перегруппировку: в Генштабе оценили ситуацию и назвали потери врага

На Лиманском направлении украинские защитники отбили одну атаку противника в направлении Краснопоповка – Новосадово, противник успеха не имел.

Оккупанты на Харьковщине пытаются закрепиться и осуществляют перегруппировку: в Генштабе оценили ситуацию и назвали потери врага

На Северском направлении наши войска сдерживают 5 атак российских оккупантов на направлениях Веселое – Раздоловка, Берестово – Спорное, Николаевка – Спорное, Яковлевка – Раздоловка, ситуация контролируемая.

Оккупанты на Харьковщине пытаются закрепиться и осуществляют перегруппировку: в Генштабе оценили ситуацию и назвали потери врага

На Краматорском направлении подразделения сил обороны осуществляют мероприятия по улучшению тактического положения на отдельных участках. Боевые действия продолжаются, ситуация контролируется.

Оккупанты на Харьковщине пытаются закрепиться и осуществляют перегруппировку: в Генштабе оценили ситуацию и назвали потери врага

На Торецком направлении подразделения наших войск отражают одну атаку противника на направлении Зайцево – Курдюмовка, потери позиций не допущены.

Оккупанты на Харьковщине пытаются закрепиться и осуществляют перегруппировку: в Генштабе оценили ситуацию и назвали потери врага

На Покровском направлении украинские защитники отбили две атаки противника на направлении Очеретино – Новоалександровка, одно боевое столкновение продолжается на направлении Соловьево – Сокол, еще одну атаку оккупантов наши воины отбивают на направлении Семеновка – Новоселовка Первая.

Оккупанты на Харьковщине пытаются закрепиться и осуществляют перегруппировку: в Генштабе оценили ситуацию и назвали потери врага

"На одном из участков во время атаки противника наши защитники уничтожили вражеский танк и два БМП. Силы обороны улучшили здесь тактическое положение. На другом участке в результате интенсивного огневого воздействия противника украинские воины проводят перегруппировку", – отметили в Генштабе.

На Кураховском направлении наши войска отражают одну атаку противника в направлении Славное – Новомихайловка. В настоящее время потери позиций не допущены, ситуация контролируемая, бои продолжаются.

Силами отдельных подразделений украинские защитники осуществляли меры по улучшению тактического положения, имели успех.

С начала текущих суток российский агрессор наиболее активен на Времевском направлении. Здесь подразделения Сил обороны отразили 8 и продолжают сдерживать еще две атаки противника на направлениях Никольское – Константиновка, Сладкое – Константиновка, Заповиное Бажання – Старомайорское, Володино – Старомайорское. Потери наших позиций не допущены, бои продолжаются.

Оккупанты на Харьковщине пытаются закрепиться и осуществляют перегруппировку: в Генштабе оценили ситуацию и назвали потери врага

На Ореховском направлении украинские защитники отбили три атаки противника в направлении Новопрокоповка – Работино, российские оккупанты успеха не имели.

Оккупанты на Харьковщине пытаются закрепиться и осуществляют перегруппировку: в Генштабе оценили ситуацию и назвали потери врага

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Всего за сутки произошло 41 боевое столкновение. Противник нанес один авиационный удар с использованием КАБов и 17 ударов дронами-камикадзе, совершил более 470 обстрелов позиций наших войск.

С начала суток уничтожено почти 260 оккупантов, 76 единиц вооружения и военной техники, нашими подразделениями поражены два вражеских пункта хранения боеприпасов.

Напомним, ранее стало известно, что в районе Волчанска исчезли два волонтера. Очевидцы рассказывают, что их расстреляли российские военные, один из мужчин может быть ранен, но еще жив.

Также полицейские в Волчанске зафиксировали другие преступления россиян по гражданскому населению в городе.

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