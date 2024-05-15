Оккупанты на Харьковщине пытаются закрепиться и осуществляют перегруппировку: в Генштабе оценили ситуацию и назвали потери врага

С начала суток 15 мая российские оккупанты на востоке нашего государства совершили 23 атаки на позиции украинских войск. Из них 19 по состоянию на 11:30 продолжались, при этом враг несет значительные потери.

В то же время, на Харьковском направлении активных действий захватчики не проводили: они пытаются закрепиться на занятых позициях и перегруппировываются. Подробности сообщили в дневной оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В Генштабе рассказали, что в приграничье Черниговской и Сумской областей ситуация остается неизменной, каких-либо изменений в положении войск не фиксировалось.

На востоке враг продолжает атаковать.

"На востоке Украины, на Харьковском, Купянском, Лиманском, Северском, Торецком, Покровском, Кураховском и Времевском направлениях, с начала суток противник провел 23 атаки на позиции наших войск, из них 19 еще продолжается", – отметили в Генштабе по ситуации по состоянию на 11.30.

Так, на Харьковском направлении противник активных действий с начала суток не проводил, пытается закрепиться на достигнутом рубеже и осуществляет перегруппировку. Украинские подразделения с помощью средств разведки обнаруживают отдельные вражеские группы и места, где оккупанты разворачивают свою артиллерию. По ним сразу же осуществляется огневое поражение: так защитники стараются не дать россиянам накопить силы и средства в северной части Волчанска.

Кроме того, наши подразделения продолжают проведение прочесывания городской застройки, под огневым контролем украинской артиллерии и беспилотных систем места сосредоточения живой силы и техники российских оккупантов и возможные места оборудования вражеских позиций.

"В общей сложности с начала наступательных действий врага на Харьковском направлении 10.05.2024 потери в живой силе российских оккупантов составляют 615 убитыми и ранеными, уничтожено или повреждено 98 единиц вооружения и военной техники", – очертили в Генштабе цену, которую заплатили оккупанты за сутки наступления в Харьковской области.

На Купянском направлении подразделения наших войск отразили одну атаку противника, продолжают вести 8 боевых столкновений на направлениях Лиман Первый – Синьковка, Куземовка – Стельмаховка, Крахмальное – Берестово, Котляровка – Песчаное, Кармазиновка – Новоегоровка. Потери наших позиций не допущены.

На Лиманском направлении украинские защитники отбили одну атаку противника в направлении Краснопоповка – Новосадово, противник успеха не имел.

На Северском направлении наши войска сдерживают 5 атак российских оккупантов на направлениях Веселое – Раздоловка, Берестово – Спорное, Николаевка – Спорное, Яковлевка – Раздоловка, ситуация контролируемая.

На Краматорском направлении подразделения сил обороны осуществляют мероприятия по улучшению тактического положения на отдельных участках. Боевые действия продолжаются, ситуация контролируется.

На Торецком направлении подразделения наших войск отражают одну атаку противника на направлении Зайцево – Курдюмовка, потери позиций не допущены.

На Покровском направлении украинские защитники отбили две атаки противника на направлении Очеретино – Новоалександровка, одно боевое столкновение продолжается на направлении Соловьево – Сокол, еще одну атаку оккупантов наши воины отбивают на направлении Семеновка – Новоселовка Первая.

"На одном из участков во время атаки противника наши защитники уничтожили вражеский танк и два БМП. Силы обороны улучшили здесь тактическое положение. На другом участке в результате интенсивного огневого воздействия противника украинские воины проводят перегруппировку", – отметили в Генштабе.

На Кураховском направлении наши войска отражают одну атаку противника в направлении Славное – Новомихайловка. В настоящее время потери позиций не допущены, ситуация контролируемая, бои продолжаются.

Силами отдельных подразделений украинские защитники осуществляли меры по улучшению тактического положения, имели успех.

С начала текущих суток российский агрессор наиболее активен на Времевском направлении. Здесь подразделения Сил обороны отразили 8 и продолжают сдерживать еще две атаки противника на направлениях Никольское – Константиновка, Сладкое – Константиновка, Заповиное Бажання – Старомайорское, Володино – Старомайорское. Потери наших позиций не допущены, бои продолжаются.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили три атаки противника в направлении Новопрокоповка – Работино, российские оккупанты успеха не имели.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Всего за сутки произошло 41 боевое столкновение. Противник нанес один авиационный удар с использованием КАБов и 17 ударов дронами-камикадзе, совершил более 470 обстрелов позиций наших войск.

С начала суток уничтожено почти 260 оккупантов, 76 единиц вооружения и военной техники, нашими подразделениями поражены два вражеских пункта хранения боеприпасов.

Напомним, ранее стало известно, что в районе Волчанска исчезли два волонтера. Очевидцы рассказывают, что их расстреляли российские военные, один из мужчин может быть ранен, но еще жив.

Также полицейские в Волчанске зафиксировали другие преступления россиян по гражданскому населению в городе.