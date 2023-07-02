Оккупанты на Луганщине ищут кротов среди предателей Украины, – Лысогор

На территории временно оккупированной Луганской области спецслужбы страны-агрессора РФ проверяют коллаборантов на наличие родственников на неоккупированных территориях. Задержанных за телефонный звонок в Северодонецке, захватчики отправляют рыть окопы.

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Также оккупанты продолжают террор гражданского населения, открывая огонь из артиллерии по селам. Об этом в Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

По его словам, оккупационные администрации Кадиевки и Алчевска проверяют сотрудники ФСБ. Враг допрашивает предателей на наличие родственников на подконтрольной Украине территории. Также спецслужбы РФ проверяют всех, кто имеет доступ к "государственной тайне".

Лысогор подчеркнул, что аналогичные мероприятия будут проведены россиянами в каждом населенном пункте Луганской области. Враг делает это из-за того, что в так называемой "ЛНР" россияне хотят повысить "показатель обнаружения шпионов".

При этом тех, кто звонил на подконтрольную Украине территорию россияне сначала штрафовали, а затем начали задерживать. В Северодонецке местные жители рассказывают, что после задержания их увозили за пределы города и заставляли делать укрепления для оккупантов. Рытьем окопов они занимались по две недели.

Напомним, в конце июня российские войска активизировались на нескольких участках фронта в Луганской области. Они пытаются идти на штурмы, усиливают авиаудары, а параллельно готовят к войне привезенных из российских тюрем наемников.

Ранее сообщалось, что в Луганской области Силы обороны Украины показали тактические успехи на некоторых участках, они улучшают свои позиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская террористическая армия уничтожает захваченные ею украинские населенные пункты. В руины после прихода россиян превратился, в том числе, город Северодонецк. До полномасштабного вторжения в Северодонецке проживало более 100 тыс. человек.

К слову, во временно захваченном Россией Северодонецке в Луганской области местные коллаборанты начинают искать способы бежать из города. Некоторые уже вывезли свои семьи в оккупированный Луганск.

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