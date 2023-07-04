Оккупанты на Луганщине обустраивают госпитали в детских лагерях: на территорию стягивают технику – Генштаб

Российские оккупанты продолжают нарушение норм международного гуманитарного права на временно захваченных территориях Украины. Они используют детские учреждения для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим.

Видео дня

Такая ситуация сейчас происходит в селе Макарово Щастинского района Луганской области. О преступлениях захватчиков сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 4 июля.

Отмечается, что на территории детского оздоровительного лагеря российские военные обустроили госпиталь, где находится уже более 100 раненых оккупантов.

Более того, по всей территории лагеря захватчики рассредоточили свою военную технику и даже обустроили блокпосты.

"В непосредственной близости к заведению расположены жилые дома местного населения", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Также добавили, что подобная ситуация и в городе Лиман на Луганщине, где российские оккупанты переоборудовали под военный госпиталь детский оздоровительный лагерь "Ялинка". На лечение там тоже разместили более 100 раненых захватчиков. Территория лагеря также используется для хранения военной техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, в поселке Каланча, что в Скадовском районе Херсонской области, военный госпиталь захватчики обустроили в помещении центральной райбольницы. Медикам россияне приказали спасти сотню военнослужащих ВС РФ, а оказывать помощь гражданскому населению запретили.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!