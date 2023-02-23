Оккупанты на Луганщине оправляются от недавних неудач и готовятся к новым наступлениям, – Гайдай

Оккупационные войска РФ оправляются после недавнего поражения на Луганщине. На данный момент на Сватовском и Кременском направлениях тихо – вероятно, противник готовит новые атаки.

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Об этом 23 февраля рассказал руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, защитники Украины полностью контролируют ситуацию (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"У нас в последнее время было достаточно мощное обострение на линии фронта и на Сватовском направлении, и на Кременском, но сегодня тишина, потому что накануне наши защитники достаточно мощно отбили наступления на всех направлениях, уничтожили кучу техники, личный состав", – рассказал глава ОВА.

Гайдай предположил, что оккупанты отошли, чтобы перегруппироваться, подготовиться к новым обстрелам и подтянуть дополнительную технику, но на данный момент ситуация на Луганских направлениях "более-менее стабильная и контролируемая полностью на 100%".

"Они (захватчики. – Ред.) считают, что Кременское направление для них наиболее понятное и наиболее слабое, поэтому они бросают туда уже не только мобилизованных, но и кадровых военных. И бросают туда, например, роту тяжелой техники, танки и БМП, и роту пехоты одновременно. Это не мало, раньше они в наступление шли один-два танка плюс взвод", – отметил руководитель Луганщины.

Гайдай добавил, два дня назад, когда враг пошел в мощную атаку, на Луганщине была сложная ситуация, но Силы обороны уничтожили много российской техники, а личный состав захватчиков понес потери "двухсотыми" и "трехсотыми".

"Я вот только был на передовой, с ребятами общался, все говорят, все нормально, все четко понимаем, что будет тяжело, но удержим", – рассказал глава ОВА.

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях оккупанты пошли в наступление, пытаясь прорваться на Кременском и Сватовском направлениях. Защитники Украины устроили им "теплый прием" – в результате получился костер из вражеских танков "на миллион".