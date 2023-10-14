Оккупанты на ВОТ угрожают отбирать детей у родителей – ЦНС

На временно оккупированных территориях Украины российские оккупанты продолжают терроризировать местных жителей. В частности, они начали шантажировать родителей, что отберут у них детей, если несовершеннолетние украинцы не примут гражданство РФ до конца октября.

Детей без российских паспортов захватчики угрожают отдавать в приюты и приемные семьи. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

Российские оккупанты на временно захваченных территориях продолжают терроризировать местных жителей. Пока они шантажируют родителей несовершеннолетних, что отберут детей и отдадут их оккупационным "органам опеки", если у этих детей не будет российских паспортов.

"Родителям детей, вынужденным ходить во вражеские школы, дали "время на размышления" до конца октября. Или ребенок становится гражданином России, или данные о нем попадут в оккупационные "органы опеки". После чего ребенка, соответственно, могут принудительно забрать у родителей и отдать в приют, а затем в приемную семью", – отметили в ЦНС.

Видео дня

В Центре напомнили, что похищение детей является одним из признаков геноцида. И добавили, что внимательно отслеживают ситуацию на ВОТ и фиксируют фамилии всех причастных к совершению этого преступления.

"Движение Сопротивления уничтожило уже много оккупантов, которые занимались воплощением политики геноцида на украинской земле. Все списки, все фамилии уже есть в нашем распоряжении. И расплата будет неизбежной", – заверили в ЦНС.

Напомним, ранее в Центре рассказали, что российские кафиры привлекли российских "казаков" к охране школ на юге Украины. А те часто позволяют себе неправомерное поведение по отношению к ученикам.

"Охранники", которые на "посту" находятся преимущественно под хмельком, пристают к детям через прически и одежду, применяют к ним физическую силу и оскорбляют. Зафиксированы даже случаи сексуальных притязаний к школьникам со стороны этих "хранителей".