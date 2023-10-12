Оккупанты привлекли российских 'казаков' к охране школ на юге Украины: они домогаются детей – ЦНС

Россияне на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей привлекли боевиков из российских частных охранных компаний, в том числе "казаков" из Белгородской области, к контролю за школами. Эти лица, которые якобы должны следить за порядком в учебных заведениях, нередко позволяют себе неправомерное поведение в отношении учащихся.

Зафиксированы даже случаи сексуальных домогательств к школьникам со стороны этих "охранников". Об этом сообщает Центр национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ.

Боевики, которым оккупанты открыли доступ к школам, часто находятся на своих постах в состоянии алкогольного опьянения. Они пристают к школьникам из-за их внешнего вида, в частности, одежды, стрижки или окрашенных волос. Претензий к детям россияне выражают не только словами, но и прибегают к рукоприкладству и противоправным обыскам.

У "казаков" тоже возникают конфликты с местным населением. На фоне этого на Запорожье подполье ликвидировало уже четырех таких завезенных оккупантами "стражей порядка".

"Центр национального сопротивления получил перечень всех российских охранных компаний, которые привлечены на временно оккупированных территориях, и всех боевиков, принимающих в этом непосредственное участие. Украинское подполье следит за всеми захватчиками, и никто из них не избежит неизбежной расплаты", – подчеркнули в ЦНС.

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Как сообщал OBOZREVATEL, на временно оккупированных РФ территориях, в частности на Запорожье, россияне организуют производство боевых дронов. Они хотят привлечь к этому детей, а также учат их пользоваться БПЛА.

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