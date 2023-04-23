Оккупанты на юге бросают против ВСУ пушечное мясо, пока 'элита' держит тыл, – Гуменюк

Российская террористическая армия на временно оккупированной части Херсонской области активно готовится к обороне. При чем на передний край линии соприкосновения командование перебрасывает пушечное мясо, а так называемые "элитные" подразделения оттягивают подальше от фронта.

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К тому же, российские захватчики строят фортификационные сооружения из подручных средств, в том числе из того, что украли у местного населения. Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, тактика врага не меняется, и он продолжает действовать по заранее подготовленным методичкам. Без какого-либо креатива оккупанты продолжают строить фортификационные сооружения из железобетонных конструкций.

"У них все достаточно стандартно, по методичкам. Они таскают железобетонные конструкции, которые смогли набрать, заваливают железобетонные столбы и пытаются все, что могут увидеть у местных более-менее крепкое и надежное, обустроить под инженерные сооружения на своих рубежах обороны. Особого креатива нет, все по классике, поэтому нам будет легче и проще их расшифровать", – сказал Гуменюк.

К тому же захватчики продолжают маневрировать на временно оккупированной территории. При этом отличительной чертой для захватчиков является то, что на передний край перебрасывают пушечное мясо. В то же время более подготовленные к обороне подразделения размещают подальше от линии фронта.

"Маневры происходят постоянно, они стараются оттянуть более мощные и подготовленные силы подальше. Это классика, которую мы наблюдали на правом берегу. Тактика их действий циклична, она повторяется, и мы можем уже предсказывать их действия. Как правило, передний край они насыщают теми, кого не жалко, так называемое пушечное мясо, а "элитные" подразделения, более мощные, они оттягивают немного дальше. Логика их нам понятна, и это говорит о том, что мы знаем, как строить свои действия", – отметила спикер ОК "Юг".

Напомним, на левом берегу Днепра на Херсонщине российские захватчики активно готовятся к контрнаступлению Сил обороны Украины. В частности, враг вынуждает местных жителей покинуть регион под предлогом "эвакуации". В то же время армия РФ стягивает на левобережье свою военную технику.

Ранее сообщалось, что оккупанты ужесточили обстрелы юга Украины, поскольку паникуют из-за предстоящего контрнаступления украинской армии. Таким образом они пытаются помешать Силам обороны подготовиться к нему.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская оккупационная армия исчерпала свой ресурс и больше не способна проводить наступательные действия. В командовании армии РФ беспорядок, а у оккупантов плохой боевой дух. В свою очередь Украина, наоборот, планирует провести значительное контрнаступление и отвоевать захваченные территории.

К слову, глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия прекратила наступление и перешла к стратегической обороне. Своей задачей она ставит удерживание захваченные территории.