Оккупанты на захваченных территориях пытаются помешать украинцам праздновать Рождество: в 'Атеш' раскрыли подробности

Российские военные на временно оккупированных территориях всячески пытаются запретить украинцам праздновать Рождество 24 и 25 декабря. Оккупанты усилили контроль на предприятиях и предоставляют списки "нарушителей" в ФСБ.

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Об этом сообщают партизаны движения "Атеш". Враг пытается всячески уничтожить традиции украинской церкви и людей.

"Наши агенты на временно оккупированных украинских территориях сообщают, что оккупанты усилили контроль над людьми, которые празднуют рождественские праздники 24 и 25 декабря по новоюлианскому календарю", – отмечается в сообщении.

Партизаны из "Атеша" объяснили, что для военных РФ такие люди являются "потенциальными диверсантами".

"Оккупанты рассматривают празднование Рождества в эти даты как проявление украинской идентичности и стремятся подавить любые культурные традиции, связанные с украинской церковью и народом", – написано в сообщении.

Агенты "Атеш" поздравили всех христиан, которые празднуют Рождество в эти дни и подчеркнули, что попытки врага искоренить украинскую культуру обречены на провал.

Напомним, российские военные продолжают привлекать жителей временно оккупированных территорий для участия в войне против Украины. В этот раз они применили новый метод мобилизации, предлагая гражданам погашение их банковских долгов в обмен на службу в армии.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские партизаны по движению "Атеш" установили местонахождение склада с горючим во временно оккупированном Крыму. Вражеские войска стараются тщательно замаскировать цистерны, используя сетки и мешки с песком. Также сообщается, что рядом с цистернами находится военная техника.