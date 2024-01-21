Оккупанты на захваченных территориях заставляют бюджетников сдавать кровь – ЦНС

Оккупанты несут большие потери на Запорожье, поэтому заставляют население захваченных территорий сдавать кровь для раненых военных РФ. В частности, такие мероприятия касаются представителей бюджетной сферы.

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Об этом 21 января рассказали в Центре национального сопротивления. "Из-за больших потерь на фронте оккупанты пытаются увеличить банк крови на временно оккупированных территориях", – говорится в сообщении.

В ЦНС отметили, что на захваченных территориях Запорожской области оккупационная администрация сгоняет бюджетников для "добровольной" сдачи крови на нужды врага.

Дело в том, что в настоящее время армия РФ несет большие потери на Запорожском направлении.

"Заметим, что принуждение к сдаче крови является очередным нарушением международного гуманитарного права со стороны оккупантов", – подчеркнули в ЦНС.

В ведомстве также призвали сообщать о тех, кто принуждает украинцев к противоправным действиям, в специальный чат-бот.

Отметим, ранее стало известно, что захватчики из-за нехватки кадров завозят на Запорожье медиков из Карелии – уровень медуслуг в оккупации остается крайне низким.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ЦНС рассказали, что оккупанты на захваченнных территориях Украины решили создать "отряды Путина", привлекая к ним пенсионеров для своих пропагандистских сюжетов.

Кроме того,захватчики привлекли молодежь к сбору подписей за Путина для создания видимости поддержки президента РФ на оккупированных территориях.

В то же время, по данным ЦНС, на Донетчине наблюдается снижение боевого духа у военных РФ. Личный состав употребляет алкоголь и наркотики и в результате бросает позиции.

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