Оккупанты на Запорожье пытаются запугать местное население, в Кирилловку заехали белорусские военные, – Федоров

Российские оккупанты пытаются запугать жителей захваченных территорий Запорожской области "угрозой" ракетных ударов со стороны Вооруженных сил Украины. "Предупреждения об обстрелах" тиражируют в пропагандистских группах в соцсетях.

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Об этом 26 января рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире всеукраинского марафона. По его словам, в Мелитополе "через каждые 100 метров" разместили посты военных РФ, которые останавливают автомобили и прохожих, проверяют документы и телефоны и предупреждают об "угрозе".

"Идут по донецкому сценарию. Говорят, что якобы наши ВСУ будут целиться по гражданскому населению, и под этим предлогом проверяют документы у всех наших жителей, проверяют телефоны, осуществляют очередную волну террора", – сообщил мэр.

Он добавил, что в поселке Мирное под Мелитополем под предлогом "защиты детей от ударов" до 30 января захватчики закрыли школу.

Не исключено, что, разгоняя такой фейк, оккупанты готовят провокации "обстрелов". Их цель –заставить людей не ждать, а бояться ВСУ, а также оправдать любой террор, перевалить вину на Украину и наращивать военные силы на оккупированных территориях.

Так, количество оккупантов на Запорожье растет с каждым днем. В частности, вчера и сегодня в Кирилловку заехали беларусские военные с шевронами витебского подразделения:

"Они могут быть сотрудниками ЧВК, например вагнеровцами, мы же не знаем, как они будут прикрывать свое участие в войне против Украины. Может, они будут говорить, что это точно не регулярные войска Беларуси, но по факту это беларусы. Это то, что видят наши жители".

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