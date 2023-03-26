Оккупанты на Запорожье вводят спецпропуска, которые будут выдавать после ''фильтрации'' – Генштаб

Российские оккупанты на захваченных территориях Запорожской области продолжают фильтрационные мероприятия. Также захватчики с 1 апреля вводят пропуск для перемещения по временно оккупированным районам региона, в частности, такое "нововведение" собираются внедрить в Бердянске.

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Получить эти пропуска смогут только граждане Украины, которые успешно пройдут фильтрацию. Об этом в утренней оперативной сводке рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"В Бердянске Запорожской области российская оккупационная так называемая "администрация" издала распоряжение местным жителям до 1 апреля получить в городской комендатуре пропуска для перемещения по временно занятым территориям Запорожской области. Но при условии успешного прохождения фильтрации", – говорится в сводке.

В Генштабе также уточнили, что упомянутые пропуски будут отдельно выдавать на людей и на транспортные средства.

Напомним, утром 26 марта в ГШ ВСУ сообщили, что Россия атакует на четырех направлениях. Захватчики сконцентрировались на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки на этих участках фронта украинские воины отбили более 85 атак россиян.

Также сообщалось, что накануне ВСУ в сутки ликвидировали еще 660 оккупантов и 15 танков. Безвозвратные потери государства-агрессора в живой силе достигли 170 550 человек.