Оккупанты начали использовать дроны на оптоволокне: командир экипажа БПЛА объяснил, почему их сложно уничтожить. Видео

Войска Российской Федерации начали применять в войне против Украины беспилотники на оптоволокне. Эти дроны запускают в воздух присоединенными к тонкому и очень длинному проводу.

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Обезвреживать такие аппараты системами РЭБ крайне сложно. Об этой проблеме рассказал в эфире "Ми – Україна" 16 августа Андрей Отченаш, командир экипажа БПЛА "Кара небесна" 4 бригады оперативного назначения "Рубіж" НГУ. Военный выполняет задачи на восточной линии фронта.

"Мы недавно заметили, что враг начал использовать коптеры на оптоволокне на расстоянии до 10 километров. Это усложняет уничтожение этих коптеров, потому что они не подпадают под действие систем радиоэлектронной борьбы", – сказал Отченаш.

"Это оптоволокно. И они летят за счет этой маленькой ниточки (условно говоря), которая достигает и 10 километров. Представьте себе!.. Это дает некоторые преимущества противнику", – признал наш защитник.

Он надеется, что Силы обороны оперативно найдут метод, как бороться с такими вражескими беспилотниками.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее пограничники из бригады "Помста" продемонстрировали работу беспилотного летательного аппарата "Валькірія", усиливающего возможности украинских защитников в борьбе с врагом. Экипаж этого дрона, состоящий из трех человек, выполняет разведывательные задания, выявляет вражеские цели и корректирует артиллерийский огонь на расстоянии до 40 километров.

– Министерство обороны Украины работает над созданием единого центра управления БПЛА. Это позволит отслеживать все наши беспилотные системы на поле боя в режиме реального времени.

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