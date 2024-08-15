Расширяет возможности борьбы с врагом: пограничники показали работу БПЛА 'Валькирия'. Видео

Пограничники из бригады "Месть" продемонстрировали работу беспилотного летательного аппарата "Валькирия", усиливающего возможности украинских защитников в борьбе с врагом. Экипаж этого дрона, состоящий из трех человек, выполняет разведывательные задания, выявляет вражеские цели и корректирует артиллерийский огонь на расстоянии до 40 километров.

Видео дня

Видео работы БПЛА было опубликовано на Telegram-канале Госпогранслужбы. Эта украинская разработка показала себя эффективной на фронте благодаря своей незаметности для радиоэлектронной борьбы, большой дальности полета и быстрому развертыванию.

"Беспилотный комплекс "Валькирия" имеет такие преимущества как скорость развертывания простоты управления и возможность выполнять задачи под мощным влиянием враждебных комплексов РЭБ", – рассказывают военные.

Производителем этого БПЛА является ООО "Авиационные системы Украины". Стоимость одного комплекса, включающего два беспилотника, составляет примерно 800 000 гривен.

Ранее нацгвардейцы показали, как останавливают попытки врага закрепиться в Серебрянском лесу. По укрытиям и блиндажам, что пытаются соорудить оккупанты, мгновенно прилетают дроны-камикадзе, или же их испепеляют с помощью сбросов с БпЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники продолжают систематически уничтожать технику и личный состав войска оккупанта. В этот раз пилот РУБпАК мастерски обошел действие вражеского РЭБ и поразил цель в люк башни.