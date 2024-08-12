Прямое попадание в люк вражеского танка: в 'Азове' показали впечатляющее видео

Силы обороны продолжают систематически уничтожать технику и личный состав войска оккупанта. На этот раз пилот РУБпАК мастерски обошел действие вражеского РЭБ и поразил цель в люк башни.

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Впечатляющее видео опубликовано в Telegram-канале "Оперативный ВСУ". Это произошло после того, как разведка 12-й бригады "Азов" заметила вражеский танк в посадке. Когда и на каком направлении был атакован противник, пока неизвестно.

"Прямое попадание FPV в люк танка. Разведка 12-й бригады "Азов" заметила вражеский танк в посадке. Пилот РУБпАК мастерски обошел действие вражеского РЭБ и поразил цель в люк башни", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки украинские защитники обезвредили 1080 российских оккупантов, а также 218 единиц их военной техники и вооружения. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже 592 тыс. человек живой силы.

Напомним также, накануне в оккупированной Горловке Донецкой области, вероятно, было поражено базирование войск РФ и склады с военной техникой.

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