Оккупанты начали сносить бульвар Хмельницкого в центре Мариуполя: видео

Российские оккупанты в Мариуполе начали демонтировать бульвар Хмельницкого в центре города. На месте активно работает строительная техника.

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Кадры, на которых зафиксировано очередное преступление российских оккупантов, опубликовал в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он назвал такие действия новым "черным пятном" демонтажа города (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Еще немного, но от Мариуполя в обычном смысле ничего не останется", – подчеркнул он.

Напомним: ранее украинский мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что российские захватчики вывозят из города завалы домов вместе с телами людей. Таким образом, оккупанты "заметают следы" своих военных преступлений.

"Хочу еще раз напомнить, что именно в Мариуполе россияне совершили самое жестокое преступление – во время блокады целенаправленно уничтожили 50% жилого сектора города. То есть, из 2600 многоквартирных жилых домов осталось только 1300, остальные – разрушены", – сказал Бойченко.

Кроме того, что захватчики в Мариуполе сносят дома, в которых погибли сотни мирных жителей, город активно начали заселять россиян, отметил Андрющенко. В частности, террористы снесли разрушенную многоэтажку на проспекте Мира, 129. Там путинские войска убили около 200 мариупольцев, поэтому захватчики пытаются скрыть следы своих преступлений.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– от Технологического лицея в Кальмиусском районе Мариуполя также осталась только куча камней. В горсовете показали видео и напомнили, что разрушение города началось с конца февраля 2022 года;

– Андрющенко сообщил, что центр Мариуполя превращается в лунную пустыню. Российские террористы уничтожили блага цивилизации в украинском городе, оставляя вместо этого горы строительного мусора и кратеры оголенных фундаментов. На восстановление города в таких масштабах понадобятся годы.

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