Оккупанты начали уделять особое внимание территории бывшего Каховского водохранилища: в ВСУ рассказали о планах врага

Российские войска планируют усилить свое присутствие на территории бывшего Каховского водохранилища и активизировать действия на юге Украины. По данным украинской разведки, оккупанты будут перебрасывать туда дополнительные подразделения беспилотников и сил специального назначения, а также готовят новые удары по населенным пунктам правобережной части Запорожской области.

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Об этом сообщил пресс-секретарь Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии "Укринформу".

Враг меняет акценты на южном направлении

По словам Волошина, российское командование начало уделять особое внимание территории бывшего Каховского водохранилища.

По данным украинской разведки, оккупанты планируют увеличить количество подразделений, которые будут действовать на этом участке. Прежде всего речь идет об операторах беспилотных летательных аппаратов и подразделениях специального назначения.

Под ударом может оказаться правый берег Запорожской области

Пресс-секретарь отметил, что особое внимание российские войска будут уделять населенным пунктам Запорожской области, расположенным на правом берегу

По его словам, оккупанты уже наносят удары по Беленькому и другим населенным пунктам, пытаясь причинить как можно больше разрушений гражданской инфраструктуре.

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В то же время российские войска проводят разведку местности, выявляют потенциальные цели и готовятся к новым атакам.

По словам Владислава Волошина, сейчас основные усилия оккупантов сосредоточены на сборе разведывательной информации и подготовке дальнейших ударов.

"Сейчас оккупанты работают над выявлением целей, проведением разведки и подготовкой нанесения ударов", – отметил представитель Сил обороны юга.

Напомним, что после разрушения Каховской гидроэлектростанции и спуска воды из Каховского водохранилища местность претерпела существенные изменения. Новый рельеф и появление больших открытых участков создают иные условия для ведения боевых действий, разведки и использования беспилотников. Именно поэтому украинские военные внимательно следят за изменениями в тактике российских войск на этом направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба, оккупанты заметно активизировались в Запорожской области. В среду, 1 июля, Силы обороны успешно отразили 12 вражеских атак в районе Доброполья и в направлении населенных пунктов Горкое, Криничное, Гуляйпольское и Чаривное. Еще два боевых столкновения продолжаются.

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