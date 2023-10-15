Оккупанты накрыли плотным огнем Херсон и область: зафиксированы десятки прилетов. Фото

Войска Российской Федерации 15 октября несколько раз накрывали огнем Херсон и Херсонскую область со временно оккупированного левобережья. В результате есть разрушения, в том числе домов мирных жителей, повреждены линии электропередач.

Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил об очередном вражеском обстреле областного центра на своем канале в Telegram около 16:00. "В Херсоне раздаются взрывы! Город – под плотным огнем со стороны российских оккупационных войск!" – написал он.

Чиновник заявил, что повреждена электросеть, есть разрушение домов, в частности в Корабельном районе.

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Пресс-служба ОВА в своем Telegram-канале сообщила, что вражеским обстрелам в воскресенье подверглась Золотая Балка. В этом селе (по состоянию на 15:50) было зафиксировано около 28 прилетов.

"Было попадание в частный дом и хозяйственные постройки. Также повреждено здание детского сада", – раскрыли детали представители местной власти.

Как писал OBOZ.UA:

– 15 октября после взрывов в Херсоне в некоторых районах города исчезло электричество, начались также перебои с водоснабжением, связью и интернетом. Российские военные преступники сбросили две управляемые авиационные бомбы на объект критической инфраструктуры.

– ВС РФ ночью и днем 12 октября открывали огонь по селу Чернобаевка Херсонской области. Погибли по меньшей мере два местных жителя, еще один получил ранения.

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