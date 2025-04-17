Оккупанты нанесли комбинированный удар по Изюму: пострадали семь человек, среди них – ребенок. Фото

Вечером 16 апреля российская оккупационная армия нанесла комбинированный удар по Изюму Харьковской области. Вследствие обстрела пострадали 7 человек, в том числе один ребенок.

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Для террора мирных жителей враг применил ракеты и беспилотники. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

По информации следствия, российские террористы атаковали Изюм с 21:15 до 22:00. Меньше чем за час враг нанес удары двумя ракетами и пятью беспилотниками.

Вследствие атаки в городе повреждены частные и многоквартирные дома, хозяйственные помещения, учебное заведение. Ранения получили пять человек: две женщины, двое мужчин и девочка 7 лет. Еще у двух женщин острая реакция на стресс.

Предварительно установлено, что для атаки российская армия применила БПЛА Герань-2. Тип ракет, которыми оккупанты обстреляли город, устанавливается.

При процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Прокуроры во взаимодействии со следователями органов полиции осуществляют комплексные процессуальные действия для надлежащей фиксации и расследования военных преступлений, совершенных военнослужащими вооруженных сил России.

Напомним, 16 апреля российская террористическая армия нанесла массированный удар по жилым кварталам Херсона. Враг применил управляемые авиационные бомбы и артиллерию.

Ранее сообщалось, что вечером 16 апреля российская террористическая армия совершила очередную массированную атаку по Днепру. Вследствие обстрела в городе есть погибшие и пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 13 апреля оккупационная армия России совершила очередной кровавый теракт против мирных жителей Украины. Враг ударил баллистическими ракетами по центру города Сумы, вследствие чего погибло много гражданских.

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