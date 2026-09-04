В Днепропетровской области вследствие вражеской атаки погибли двое полицейских: названы имена. Фото

Российские войска нанесли удар по Богдановской громаде в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки погибли двое полицейских, еще один их коллега госпитализирован в тяжелом состоянии.

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А в Никопольском районе россияне атаковали супермаркет и одно из предприятий. О последствиях вражеского террора сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Россия убила правоохранителей в Днепропетровской области

О том, что российские войска атаковали Богдановскую громаду, стало известно в 07:30.

"В Павлоградском районе противник нанёс удар по Богдановской громаде. Произошёл пожар, автомобиль был уничтожен. Погибли двое полицейских. Ещё один находится в больнице в тяжёлом состоянии", – рассказал Ганжа.

Председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук добавил, что в громаде также повреждено одно предприятие.

В полиции Днепропетровской области назвали имена погибших правоохранителей.

Вражеская атака унесла жизни Александра Григоренко и Сергея Шматка.

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Оба в составе следственно-оперативной группы 3 сентябряприбыли в Богдановскую общину для документирования последствий вражеского удара. Тогда россияне нанесли повторный удар.

"Во время работы враг нанес повторный удар беспилотником. Капитан полиции Александр Григоренко погиб на месте. Старший лейтенант полиции Сергей Шматко получил тяжелые ранения. Врачи боролись за его жизнь, однако спасти полицейского не удалось", – говорится в сообщении.

В полиции региона также отметили, что ещё один раненый правоохранитель в настоящее время находится в больнице с тяжёлыми ранениями.

"Полиция Днепропетровской области потеряла двух коллег, которые честно и преданно выполняли свой служебный долг. Александр Григоренко и Сергей Шматко навсегда останутся частью нашей большой полицейской семьи. Их жизни унесла война, но память о них вечно будет жить в наших сердцах. Выражаем искренние соболезнования родным, друзьям и коллегам погибших полицейских", – говорится в сообщении.

Всего враг более 10 раз атаковал два района области.

Помимо Павлоградского, пострадал также Никопольский район. Там россияне, как обычно, терроризировали Никопольскую, Покровскую и Марганецкую громады.

"Повреждены предприятие и супермаркет", – рассказал Ганжа.

По словам Лукашука, в результате ночной атаки вспыхнули пожары. Повреждения получили гимназия и продовольственный склад.

О пострадавших в населенных пунктах, которые враг терроризирует ежедневно, не сообщалось.

Как сообщал OBOZ.UA, утром российские войска атаковали Одессу. В одном из районов города повреждены дома, есть погибший и пострадавшие.

Также российские оккупанты попали в многоэтажку в Кропивницком. Там известно об одном пострадавшем.

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