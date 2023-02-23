оОккупанты нанесли удар по Харьковщине, есть раненый: под завалами находятся люди

Российские войска снова атаковали Харьковщину 23 февраля. Под обстрелами РФ оказался Купянский район, ранение получил один из местных жителей.

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Под завалами админздания, разрушенного обстрелами, оказались по меньшей мере двое гражданских. Об этом сообщил глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов.

"Оккупанты ударили сегодня по Купянскому району. Предварительно, ракетой С-300. Есть попадание в административное здание. Ранение получил гражданский мужчина, находившийся рядом со зданием. Под завалами сейчас находятся минимум два человека", - отметил он.

Глава Харьковской ОВ также сообщил, что на месте прилета работают спасательные службы. Информация о последствиях удара уточняется.

Также утром 23 февраля под вражескими обстрелами оказался город Купянск. Там ранения получили две женщины, пока они получают медицинскую помощь.

Напомним, ранее сообщалось, что накануне, 22 февраля, российские оккупанты нанесли удары по Харькову. Четырьмя ракетами С-300 захватчики атаковали объекты промышленной инфраструктуры в Киевском районе Харькова. Ранения получили двое гражданских мужчин.

Также сообщалось, что 21 февраля Россия тоже пыталась обстрелять Харьков. Сделать это оккупанты попытались, запустив ракеты С-300 из Белгородской области. Однако неожиданно все запущенные ракеты рухнули на российской территории.