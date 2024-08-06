Оккупанты нанесли удар по инфраструктуре Сумщины

Днем 6 августа российские террористы нанесли ракетные удары по Сумской области. Под вражеским огнем оказались инфраструктурные объекты.

Видео дня

По предварительным данным, обошлось без жертв. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

Путинская армия нанесла удары по объекту в Сумском районе. На месте теракта работают все необходимые службы.

"Сегодня, 6 августа, враг совершил ракетную атаку по инфраструктуре Сумского района. Предварительно, без жертв. На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеского удара уточняются", – сообщили в ОВА.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что россияне атаковали Сумщину управляемыми авиабомбами. Также российские террористы ударили по региону баллистическими ракетами. Жители областного центра сообщали в соцсетях о серии мощных взрывов.

Напомним, 6 августа россияне пожаловались на взрывы в городе Суджа Курской области: пока власти заявляли, что сбито несколько десятков беспилотников, местные жители говорили о прилетах ракет. По их словам, есть пострадавшие и повреждены дома. Также громко было в самом Курске и еще нескольких районах региона.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 6 августа российские пропагандисты начали распространять информацию о том, что украинские военные якобы прорвали границу в Курской области. В РФ заявляют, что информация об атаках ВСУ поступает из Суджанского и Кореневского районов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!