Оккупанты нанесли удар по предприятию в Богодухове Харьковской области: три человека погибли, семь ранены

В ночь на 8 марта россияне атаковали дроном Харьковщину. Поражено гражданское предприятие в Богодухове.

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Известно о троих погибших и по меньшей мере семерых раненых. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Атаку на город враг совершил среди ночи. Сначала было известно об одной жертве.

"Около 2:00 оккупанты ударили вражеским беспилотником по гражданскому предприятию в Богодухове. К сожалению, один человек погиб, обугленное тело деблокировали из-под завалов, продолжается экспертиза. Еще семь человек получили ранения", – отметил он.

К 8 часам утра количество погибших возросло.

"Количество погибших увеличилось до трех. Все – гражданские мужчины", – написал Синегубов в 08:05.

На месте идет спасательная операция.

Напомним, накануне россияне нанесли удар по жилому сектору Доброполье. Сразу после удара сообщалось о по меньшей мере 4 погибших и 18 раненых. К утру количество жертв возросло: известно, что россияне убили в городе 11 человек, еще 30 получили ранения.

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