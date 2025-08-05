Оккупанты нанесли удар по сельскохозяйственному предприятию на Сумщине: погибли два человека, есть пострадавшие

Во вторник, 5 августа, около 10 утра российские оккупанты атаковали Сумскую область. Зафиксировано попадание по сельскохозяйственному предприятию.

Предварительно, два человека погибли, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров.

Что известно

"Около 10:00 враг атаковал Песчанский старостат Сумской общины. Россияне попали в сельскохозяйственное предприятие. Предварительно два человека погибли. Также есть пострадавшие – им оказывается медицинская помощь", – говорится в сообщении.

В настоящее время на месте удара работают все соответствующие службы. Продолжается поисково-спасательная операция. Информация уточняется.

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