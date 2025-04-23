Оккупанты нанесли удар по Славянску, есть разрушение: пострадали два человека. Видео

Утром 23 апреля Славянск снова оказался под вражеским огнем. Около 10:00 армия РФ нанесла удары по городу, вероятно, с использованием авиабомб.

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Обстрелы затронули улицы Александрова и Хортицкую. Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях в Facebook.

"Сегодня в 10 часов город вновь подвергся враждебному обстрелу. ФАБ, ул. Александрова и Хортицкая", – сказал он.

В результате атаки пострадали два человека. Один из них – в крайне тяжелом состоянии. Также в городе зафиксированы серьезные разрушения и пожар.

О силе взрыва рассказала местная жительница Анна, мужчина которой получил ранение из-за обстрела. Во время атаки он был на огороде.

"Слышу, что свистит – и моментально через две секунды взрыв. Стукнуло и все. И все на меня упало: окна и двери", – говорит женщина.

Напомним, российские войска 15 апреля атаковали дронами промышленную зону в Славянске Донецкой области. В результате ударов врага вспыхнул пожар в здании СТО и расположенном рядом складском помещении, горели и транспортные средства.

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