Оккупанты нанесли удары по пограничью на Харьковщине: есть жертвы среди мирного населения

За прошедшие сутки российские оккупанты снова вели огонь по Харьковской области. Под ударами оказались пограничные населенные пункты Чугуевского, Харьковского, Купянского районов. В результате военных преступлений кремлевских террористов погибли по меньшей мере двое и пострадали трое гражданских жителей.

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О последствиях российских атак сообщил в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он уточнил, что авиаудар был нанесен в окрестностях населенного пункта Кисловка, а под прицелом вражеской артиллерии и минометов оказались Колодязное, Красное Первое, Фихоловка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка и Берестово.

Кроме того, по информации Синегубова, интенсивным обстрелам подвергся Волчанск и окрестности, в результате чего повреждены жилые дома, заборы, хозяйственные пристройки, окна Дома культуры, админздание поселкового совета.

Российская агрессия привела к гибели 61-летней женщины в селе Шеповатое Купянского района и 60-летнего мужчины, находившегося во дворе собственного дома в Двуречной. Так ранения получили 60-летний мужчина в Шеповатом, 58-летняя женщина в Фиголовке и 79-летняя женщина в Циркунах.

Синегубов подчеркнул, что самым горячим в регионе остается Купянское направление, где противник безуспешно провел наступательные операции возле Масютовки.

Напомним: также оккупанты 27 мая ударили по Степногорску в Запорожье. Под огнем российских "Градов" оказался частный сектор, в результате чего получили ранения двое мужчин, один из них в тяжелом состоянии.

28 мая оккупанты также обстреляли Купянск на Харьковщине, в результате чего погиб мужчина 60-ти лет.

"А в селе Циркуны получила осколочные ранения женщина 1944 года рождения. Ее доставили в больницу", – рассказали прибывшие на место российского удара правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 28 мая силы ПВО Украины отразили еще одну воздушную атаку России, которая запускала иранские дроны-камикадзе Shahed-136/131. В небе над рядом регионов были обезврежены 52 из 54 таких враждебных целей;

– также оккупационные войска еще раз обстреляли город Гуляйполе в Запорожской области. В результате обстрела произошли обрушения зданий. Спасатели вытащили из-под завалов местного жителя.

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