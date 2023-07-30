Оккупанты научились глушить Starlink на 'нуле': Мадяр объяснил всю опасность

Российские оккупанты получили технологию, позволяющую глушить Starlink на "нуле". Сейчас его испытывают и готовят к промышленному производству.

Видео дня

Об этом сообщил в Telegram командир роты ударных БпАК "Птицы Мадяра" 59-й ОМПБр Роберт Бровди с позывным "Мадяр". Сейчас, по его словам, речь идет о работе систем, работающих в Ku-диапазоне, однако военный убежден, что это лишь вопрос времени, и вскоре россияне доберутся и до Ka-диапазона.

"Зачем это здесь? Чтобы больше специалистов с клепкой морщили мозг над унифицированными способами противодействия", – подчеркнул Мадяр.

Он отметил, что на фронте без Starlink – существенно сложнее, чем даже фронте без F-16 – "слепнет и глохнет".

Напомним: издание The New York Times заявило, что американский миллиардер Илон Маск, владелец SpaceX, Tesla и Twitter, в прошлом году якобы получил просьбу от украинского командования включить спутниковый интернет Starlink в районе временно оккупированного Россией Крыма. В СМИ заявили, что предприниматель отказался это делать. Позже Маск сказал, что Starlink нельзя использовать для ударов беспилотников на большие расстояния.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пентагон одобрил соглашение о покупке от 400 до 500 новых терминалов и услуг спутникового Интернет Starlink. Это позволит ведомству контролировать терминалы в Украине, чтобы устройства выполняли ключевые функции и миссии во время войны.