В Пентагоне пообещали купить для ВСУ Starlink, которые Маск не сможет отключать – NYT

В июне министр обороны США Ллойд Остин одобрил сделку о покупке от 400 до 500 новых терминалов и услуг спутникового интернета Starlink. Это даст возможность Пентагону контроль над терминалами в Украине, чтобы устройства выполняли ключевые функции и определенные миссии в ходе войны.

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Такая сделка даст возможность украинским военным получать доступ к интернету, не опасаясь прерывания сигнала. Об этом говорится в статье The New York Times.

Издание отмечает, что сделка между Пентагоном и Starlink была заключена для того, чтобы предоставить Украине специальные терминалы и услуги для выполнения конфиденциальных функций. По словам источников NYT, знакомых с договором, Пентагон получит контроль над настройками сигналов Starlink на территории Украины, чтобы новые устройства имели возможность реализовать поставленные цели.

Стоит отметить, что в отличие от традиционных оборонных подрядчиков, чьи продажи оружия в зарубежные страны обычно осуществляются через федеральное правительство США, Starlink является коммерческим продуктом. Это позволяет владельцу компании Илону Маску действовать таким образом, который иногда не соответствует интересам США.

По словам сотрудника Центра стратегических и международных исследований Грегори Аллена, компания Илона Маска довольно открыто выступала против внешней политики США в разгар войны.

Напомним, американский миллиардер Илон Маск, владелец SpaceX, Tesla и Twitter, в прошлом году якобы получил просьбу от украинского командования включить спутниковый интернет Starlink в районе временно оккупированного Россией Крыма. В СМИ заявили, что предприниматель отказался это делать.

Ранее Илон Маск предложил свой вариант завершения войны и "мирного договора" между Россией и Украиной, чем вызвал скандал в сети и разозлил украинцев.

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