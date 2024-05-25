Оккупанты не прекращают атаковать украинские позиции вдоль почти всей линии фронта – Генштаб

Войска страны-агрессора не перестают атаковать украинские позиции вдоль почти всей линии фронта. На данный момент общее количество вражеских наступательных и штурмовых действий уже возросло до 99.

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 20:30 субботы, 25 мая. Отмечается, что больше всего боестолкновений фиксируется на Купянском, Покровском и Кураховском направлениях.

В то же время Силы обороны Украины принимают все необходимые меры для истощения наступательного потенциала российских войск, бьют врага и уничтожают его технику.

В Генштабе также сообщили, что в течение суток враг нанес четыре террористических удара ракетами и управляемыми авиабомбами по Харькову. Российские захватчики ракетами били по центральному парку и плотной жилой застройке, двумя КАБами попали в гипермаркет. В общей сложности враг нанес три ракетных удара, применив шесть ракет (тип уточняется) и две управляемые авиабомбы. Есть погибшие, раненые и пропавшие без вести гражданские люди.

Общее количество примененных КАБ по позициям украинских подразделений и гражданской инфраструктуре с начала суток насчитывает около 40.

Ситуация на фронте

В Харьковском направлении российские захватчики продолжают совершать штурмовые действия. Шесть вражеских атак украинские воины успешно отбили, четыре еще продолжаются.

Оккупанты не оставляют попыток давить на оборонные рубежи украинских защитников на Купянском направлении. Безуспешно пытаются улучшить свое тактическое положение в районах Мясожаровки и Новоегоровки. В общей сложности нарастили количество штурмовых действий в этом направлении до 14. Половину из них подразделения Сил обороны успешно отбили, семь еще продолжаются.

На Лиманском направлении враг в течение суток провел пять атак, одна из которых продолжается.

На Северском направлении российский агрессор продолжает попытки штурмов позиций украинских защитников в районе Белогоровки и Верхнекаменского. Количество боеприкосновений с начала суток возросло до девяти. Четыре атаки нашими воинами успешно отбиты, пять пока продолжаются.

На Краматорском направлении российские террористы продолжают совершать штурмовые действия вблизи Клищиевки, Нового, Ивановского и Андреевки. С начала суток здесь произошло уже 11 боевых столкновений, из которых еще одно продолжается.

Покровское направление остается горячей точкой всей линии фронта. К настоящему времени количество вражеских атак здесь возросло до 23. Оккупанты пытаются продавить нашу оборону при поддержке штурмовой авиации. Украинские воины держат занятые рубежи и наносят врагу ощутимые потери. Нашими защитниками на этом направлении успешно уничтожен очередной СУ-25 российского агрессора.

На Кураховском направлении количество боеприкосновений увеличилось до 14. Восемь атак врага отбиты, четыре еще продолжаются.

На Ореховском направлении враг трижды пытался совершать штурмовые действия вблизи Роботиного и Новоадриевки. Удачи не имел.

На Приднепровском направлении, на плацдармах на левом берегу Днепра, оккупанты нарастили количество атак до девяти, но по-прежнему все эти попытки потеснить наши подразделения в районе Крынок были напрасны.

По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.

Напомним, в субботу, 25 мая, под обстрелами российских террористов весь день находился Харьков. Военные преступники ударили по строительному гипермаркету, Центральному парку и району плотной жилой застройки. Всего в результате этих атак четыре человека погибли и 54 получили ранения, еще 4 пропали без вести.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 25 мая в Генштабе Вооруженных сил Украины информировали, что потери РФ в войне достигли 500 080 человек живой силы с начала войны. Только за минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1140 оккупантов.

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