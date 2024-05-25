УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Оккупанты не прекращают атаковать украинские позиции вдоль почти всей линии фронта – Генштаб

Анна Павлова
War
3 минуты
471
Оккупанты не прекращают атаковать украинские позиции вдоль почти всей линии фронта – Генштаб

Войска страны-агрессора не перестают атаковать украинские позиции вдоль почти всей линии фронта. На данный момент общее количество вражеских наступательных и штурмовых действий уже возросло до 99.

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 20:30 субботы, 25 мая. Отмечается, что больше всего боестолкновений фиксируется на Купянском, Покровском и Кураховском направлениях.

В то же время Силы обороны Украины принимают все необходимые меры для истощения наступательного потенциала российских войск, бьют врага и уничтожают его технику.

В Генштабе также сообщили, что в течение суток враг нанес четыре террористических удара ракетами и управляемыми авиабомбами по Харькову. Российские захватчики ракетами били по центральному парку и плотной жилой застройке, двумя КАБами попали в гипермаркет. В общей сложности враг нанес три ракетных удара, применив шесть ракет (тип уточняется) и две управляемые авиабомбы. Есть погибшие, раненые и пропавшие без вести гражданские люди.

Оккупанты не прекращают атаковать украинские позиции вдоль почти всей линии фронта – Генштаб
Оккупанты не прекращают атаковать украинские позиции вдоль почти всей линии фронта – Генштаб

Общее количество примененных КАБ по позициям украинских подразделений и гражданской инфраструктуре с начала суток насчитывает около 40.

Ситуация на фронте

В Харьковском направлении российские захватчики продолжают совершать штурмовые действия. Шесть вражеских атак украинские воины успешно отбили, четыре еще продолжаются.

Оккупанты не прекращают атаковать украинские позиции вдоль почти всей линии фронта – Генштаб

Оккупанты не оставляют попыток давить на оборонные рубежи украинских защитников на Купянском направлении. Безуспешно пытаются улучшить свое тактическое положение в районах Мясожаровки и Новоегоровки. В общей сложности нарастили количество штурмовых действий в этом направлении до 14. Половину из них подразделения Сил обороны успешно отбили, семь еще продолжаются.

Оккупанты не прекращают атаковать украинские позиции вдоль почти всей линии фронта – Генштаб

На Лиманском направлении враг в течение суток провел пять атак, одна из которых продолжается.

На Северском направлении российский агрессор продолжает попытки штурмов позиций украинских защитников в районе Белогоровки и Верхнекаменского. Количество боеприкосновений с начала суток возросло до девяти. Четыре атаки нашими воинами успешно отбиты, пять пока продолжаются.

На Краматорском направлении российские террористы продолжают совершать штурмовые действия вблизи Клищиевки, Нового, Ивановского и Андреевки. С начала суток здесь произошло уже 11 боевых столкновений, из которых еще одно продолжается.

Покровское направление остается горячей точкой всей линии фронта. К настоящему времени количество вражеских атак здесь возросло до 23. Оккупанты пытаются продавить нашу оборону при поддержке штурмовой авиации. Украинские воины держат занятые рубежи и наносят врагу ощутимые потери. Нашими защитниками на этом направлении успешно уничтожен очередной СУ-25 российского агрессора.

Оккупанты не прекращают атаковать украинские позиции вдоль почти всей линии фронта – Генштаб

На Кураховском направлении количество боеприкосновений увеличилось до 14. Восемь атак врага отбиты, четыре еще продолжаются.

Оккупанты не прекращают атаковать украинские позиции вдоль почти всей линии фронта – Генштаб

На Ореховском направлении враг трижды пытался совершать штурмовые действия вблизи Роботиного и Новоадриевки. Удачи не имел.

На Приднепровском направлении, на плацдармах на левом берегу Днепра, оккупанты нарастили количество атак до девяти, но по-прежнему все эти попытки потеснить наши подразделения в районе Крынок были напрасны.

По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.

Напомним, в субботу, 25 мая, под обстрелами российских террористов весь день находился Харьков. Военные преступники ударили по строительному гипермаркету, Центральному парку и району плотной жилой застройки. Всего в результате этих атак четыре человека погибли и 54 получили ранения, еще 4 пропали без вести.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 25 мая в Генштабе Вооруженных сил Украины информировали, что потери РФ в войне достигли 500 080 человек живой силы с начала войны. Только за минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1140 оккупантов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!