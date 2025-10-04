Оккупанты ночью атаковали энергообъекты в Чернигове и области: вспыхнули пожары, есть проблемы со светом

Ночью 4 октября российская оккупационная армия массированно атаковала Чернигов. Для террора мирного населения враг применил дроны-камикадзе.

В результате обстрела областного центра возник пожар. Об этом в Facebook сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

Подробности обстрела

Чиновник проинформировал об обстреле Чернигова около 3:00 часов ночи. При этом мониторинговые каналы сообщали, что повторные взрывы в Чернигове были слышны около 6:00 утра.

Начальник городской администрации заявил, что информация о пострадавших отсутствует.

"Враг в очередной раз атакует город. На местах попадания возник пожар. Информация о пострадавших отсутствует", – написал Брижинский.

Предприятие "Черниговоблэнерго" сообщило, что после ночных российских обстрелов 4 октября Чернигов и область обесточены. Без света остались десятки тысяч людей. Энергетики делают все возможное для восстановления электроснабжения, однако в регионе вынужденно введены графики отключений света.

В ГСЧС Украины сообщили, что спасатели ликвидируют последствия вражеских обстрелов на территории объекта инфраструктуры в Чернигове. Ситуация находится под контролем соответствующих служб.

Что предшествовало

Накануне в Черниговском районе захватчики ударили по объектам энергетической инфраструктуры и сельхозпредприятию. Кроме того, Россия обстреляла железнодорожную инфраструктуру на Черниговщине. В результате атаки движение некоторых поездов происходило с существенными задержками вплоть до 7 часов.

Напомним, военные центры подготовки подразделений на Черниговщине поэтапно перемещают в другие регионы Украины для более безопасного пребывания и проведения занятий. Связано это с тем, что фиксируется "увеличение присутствия российских разведдронов и усиление внимания" армии российских захватчиков именно к этой области.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 сентября российские оккупанты нанесли комбинированный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ. Для обстрела враг применил две баллистические ракеты "Искандер".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!