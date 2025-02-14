Оккупанты ночью атаковали Харьковщину, есть разрушения и пострадавшие

Ночью, 14 февраля, военные оккупационной армии РФ нанесли удары по Харьковщине. В результате атаки есть разрушения и пострадавшие.

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Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. В частности, россияне били по Богодухову и Купянску.

"Около 01:40 враг ударил по г. Богодухов. В результате падения обломков БПЛА Герань-2 разрушено хозяйственное сооружение. Повреждены 5 частных домов, трактор и автомобиль", – говорится в сообщении.

По словам Синегубова, 18-летний парень и 16-летняя девушка получили острую реакцию на стресс.

Также около 04:30 в результате вражеских обстрелов, предварительно с РЗСВ, в г. Купянск разрушен частный жилой дом, гараж, повреждены 2 частных жилых дома.

Известно, что пострадали двое мужчин 46 и 76 лет, последний госпитализирован в больницу.

Напомним, 11 февраля российские оккупанты ударили по Золочеву Харьковской области. В результате атаки пострадали семь человек. Три человека были доставлены в медицинское учреждение. Известно, что враг бил КАБами.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 февраля россияне обстреляли Константиновку и Краматорск. В населенных пунктах есть попадания по частному дому. Шесть человек ранены.

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