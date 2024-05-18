Оккупанты ночью атаковали Полтавщину: повреждена энергетическая инфраструктура

В ночь на 18 мая российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе. В частности, под ударом оказалась Полтавщина.

В одном из районов области в результате атаки повреждения получила энергетическая инфраструктура. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.

"Россияне продолжают атаковать Полтавщину. Ночью вражеские БПЛА повредили энергетическую инфраструктуру в одном из районов Полтавщины. Обошлось без пострадавших", – написал он.

Пронин не уточнил, речь идет о прямом попадании или о последствиях от падения обломков сбитых "Шахедов". Однако в Воздушных силах ВСУ ранее заявили, что во время ночного боя сбили все 13 дронов, которыми Россия пыталась атаковать нашу страну. Кроме Полтавщины, их уничтожали над Днепропетровской, Харьковской, Винницкой и Николаевской областями.

Напомним, накануне, 17 мая, россияне ударили по Харькову КАБами: зафиксировано несколько прилетов. Известно, что 3 человека погибли, еще 29 пострадали. Все они были гражданскими.

Также сообщалось, что оккупанты атаковали Одесщину ракетами. Разрушениям подверглись складские помещения частных предприятий пищевой промышленности. В одном из мест прилетов вспыхнул мощный пожар. Сообщалось о жертве и восьми пострадавших.