Оккупанты ночью нанесли удар баллистике по гражданской инфраструктуре Одесщины

В ночь на 26 июня российские оккупанты снова атаковали Одесщину. Они ударили баллистикой по гражданской инфраструктуре региона.

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Повреждено админздание в промышленном секторе, обошлось без пострадавших. Подробности раскрыл глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Ночью враг нанес удар баллистической ракетой по гражданской инфраструктуре Одесщины. В промышленном секторе повреждено административное здание. К счастью, люди не пострадали", – говорится в сообщении.

Кипер не уточнил, где именно зафиксировано попадание. Однако во время воздушной тревоги, объявленной в регионе с 0:29 до 0:56 26 июня, он призывал быть особенно осторожными и оставаться в укрытиях до отбоя жителей Одессы, а также Одесского и Белгород-Днестровского районов области.

Напомним, накануне вечером россияне сбросили на Харьковский район четыре КАБа. Под вражеским ударом, в частности, оказалось село Бобровка Ольховской общины Харьковского района.

В результате атаки повреждены дачные дома. Пострадали две женщины 87 и 40 лет, которым медики оказали помощь на месте. Еще два человека, мужчины 67 и 56 лет, госпитализированы.

Также накануне стало известно, что с начала года россияне выпустили по Украине более 2 тысяч "Шахедов". Однако защитники неба над Украиной постоянно совершенствуют навыки противодействия этой угрозе: воины ПВО сбивают 86% вражеских дронов-камикадзе.