Оккупанты ночью обстреляли Херсонщину: есть двое погибших и раненный. Фото

Ночью 20 мая российская террористическая армия в очередной раз обстреляла мирных жителей Херсонской области. В результате попадания вражеского снаряда в частный дома погибли мужчина и женщина.

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Также еще один человек получил ранение из-за вражеских обстрелов. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По данным следствия, 20 мая около 4:00 утра российские оккупанты в очередной раз обстреляли город Берислав. Вражеский снаряд попал в частный дом. Под завалами погибли мужчина и женщина.

Также в результате удара по Киндейке возле Херсона травмы получил мужчина. Он госпитализирован. По предварительным данным, оккупанты совершили авиаудары по населенным пунктам.

Кроме того, очередной теракт россиян привел к повреждению домов мирных жителей, хозяйственных построек и автотранспорта. На месте происшествия работают правоохранители, чтобы задокументировать очередное военное преступление, совершенное оккупантами из России.

При процессуальном руководстве Бериславской и Херсонской окружных прокуратур Херсонской области начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

В свою очередь Херсонская областная военная администрация сообщила, что в течение 19 мая российские оккупанты 53 раза обстреляли мирные населенные пункты региона. Террористы выпустили 311 снарядов из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, беспилотников и авиации.

Херсон враг атаковал дважды, выпустив по городу 11 снарядов. Оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области, а также территорию и здание автозаправочной станции в Бериславском районе.

Напомним, российские военные преступники соединили остров Джарилгач с оккупированной материковой частью Херсонской области. Это произошло в районе населенного пункта Лазурное.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали позиции российских оккупационных войск на левом берегу Днепра в Херсонской области. В результате подразделения путинской армии понесли большие потери.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 мая оккупанты обстреляли поселок городского типа Зеленовка Херсонской области. Жертвами атаки стали 5-летний ребенок и двое взрослых, еще двое местных жителей получили ранения.

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