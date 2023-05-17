Войска РФ обстреляли Херсонщину: погибли три человека, среди жертв 5-летний ребенок. Фото
Российская армия продолжает терроризировать обстрелами Херсонщину. В среду, 17 мая, оккупанты обстреляли поселок городского типа Зеленовка Херсонской области. Жертвой атаки стал 5-летний ребенок и двое взрослых, еще двое местных жителей получили ранения.
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram. По его информации, отец принес убитого россиянами ребенка в больницу на руках (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Глава ОП подчеркнул, что российские террористы продолжают цинично убивать гражданских.
Как впоследствии уточнили в Херсонской областной прокуратуре, один из снарядов попал рядом с магазином, где находились местные жители. В результате погибли 5-летний мальчик и двое мужчин.
Еще один мужчина и несовершеннолетний парень получили травмы разной степени тяжести.
Отметим, что Херсонщину враг обстреливает каждый день.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Накануне, 16 апреля, российские войска обстреляли поселок Молодежное в Херсонской громаде. В результате атаки пострадали женщина и трое детей, в том числе 8-летняя девочка.
13 мая российская террористическая армия атаковала деоккупированную Чернобаевку. В результате вражеского удара пострадали 2 человека.
11 мая захватчики накрыли огнем Херсон, повредив гражданские объекты.
А 10 мая российские оккупанты осуществили обстрел минометами одного из сел в Каховском районе. В результате одна жительница села получила тяжелые травмы, несовместимые с жизнью.
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